¡Atención! El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, anunció recientemente los resultados de la 'Operación Rotten Apple', Operación Manzana Podrida en español, realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este operativo se registró entre el 27 de julio y el 29 de agosto y terminó con el arresto de 2.197 inmigrantes indocumentados en Nueva York, entre los cuales muchos destacaban por tener antecedentes de delitos violentos.

EE. UU.: DHS expone resultados insólitos sobre la 'Operación Manzana Podrida' de ICE

The Presidential Prayer Team compartió un informe sobre las últimas declaraciones del secretario del DHS, Mullin, quien se pronunció sobre el impacto positivo de la 'Operación Manzana Podrida' en EE. UU., afirmó: "gracias al arduo trabajo de los hombres y mujeres del ICE y nuestros socios federales, el estado de Nueva York se volvió más seguro".

EE. UU.: DHS expone resultados insólitos sobre la "Operación Manzana Podrida" de ICE.

Durante este operativo, que recibió diversos cuestionamientos, se llevaron a cabo arrestos de individuos involucrados en crímenes graves, incluyendo asesinatos, violaciones, pedofilia, narcotráfico y agresiones violentas.

Por su parte, Tom Homan, responsable de la frontera, manifestó que "los esfuerzos del ICE por eliminar las amenazas a la seguridad pública en las comunidades estadounidenses han contribuido a la mayor disminución de delitos violentos en la historia de Estados Unidos".

En total, se confirmó que más de 2.100 inmigrantes indocumentados, muchos de ellos con antecedentes delictivos, fueron detenidos a lo largo de esta operación que se extendió por un mes.

¿En qué consistió este despliegue?

La Operación Rotten Apple u Operación Manzana Podrida consistió en un operativo de cumplimiento migratorio llevado a cabo por ICE en todo el estado de Nueva York. Tal como se confirmó en los informes, se extendió por un periodo de 34 días y, según la agencia, se realizó en coordinación con socios federales, sin la participación de autoridades estatales o municipales.

El nombre de la operación hace referencia a la expresión coloquial en inglés “manzana podrida”, que se utiliza para describir a individuos problemáticos dentro de un grupo. Esta elección del nombre y el contexto forma parte de la estrategia comunicacional del gobierno federal para presentar la acción ante los medios de comunicación.