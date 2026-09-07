Bradford Gille, señalado como el responsable de un apuñalamiento en un Walmart de Traverse City en 2025, se declarará no culpable por motivos de demencia. Su declaración se llevará a cabo este martes 8 de septiembre, según comunicaron autoridades del condado de Grand Traverse. AQUÍ más detalles sobre este cuestionado caso.

Walmart: sospechoso acusado por apuñalamiento se declarará no culpable por enfermedad mental

'FOX25' y los funcionarios del condado anunciaron que el examen preliminar de Gille se llevará a cabo el martes 8 de septiembre. Las autoridades precisaron que el acusado, quien fue señalado de protagonizar un ataque con cuchillo en 2025, renunciará a la audiencia, lo que implica su aceptación de que existen motivos razonables para considerar que cometió los delitos.

Walmart: sospechoso acusado por apuñalamiento se declarará no culpable por enfermedad mental.

Asimismo, el condado mencionó que el acusado, Bradford Gille, planea declararse no culpable por razones de demencia. Al presentar su declaración de inocencia, ha argumentado que, debido a una enfermedad mental en el momento del presunto delito, no podía entender la naturaleza y la calidad de sus acciones.

Una vez que el tribunal acepte esta declaración, el acusado será internado en el Centro de Psiquiatría Forense por un período mínimo de 60 días. Luego, el condado finalizará una solicitud para proseguir con el tratamiento de salud mental. Esta decisión busca garantizar el acceso a los servicios necesarios para quienes requieren apoyo en su bienestar emocional.

¿Qué cargos enfrenta Gille?

El sospechoso enfrenta serias acusaciones, ya que la fiscalía le imputa un cargo de terrorismo y once cargos de agresión con la intención de cometer homicidio.

Cada uno de estos delitos podría resultar en una condena a cadena perpetua. En cuanto a su situación legal, el juez ha establecido una fianza de 1 millón de dólares, lo que significa que el acusado seguirá bajo custodia en la cárcel del condado mientras se desarrollan los procedimientos judiciales.