ALERTA MÁXIMA en un Walmart de West California: avanza la investigación tras un VIOLENTO APUÑALAMIENTO, ¿está grave la víctima?

Un apuñalamiento registrado la mañana del domingo en un Walmart Neighborhood Market de Ruston, West California, movilizó a la Policía de Ruston. Aunque una persona resultó herida, las autoridades indicaron que sus lesiones no son de gravedad y que el incidente no representa una amenaza para el público.

Apuñalamiento en un Walmart de Ruston moviliza a la Policía

De acuerdo con información difundida por KNOE-TV, los agentes llegaron al establecimiento, ubicado en West California Avenue, alrededor de las 9:46 a. m. del domingo 6 de septiembre de 2026, tras recibir un reporte de un apuñalamiento.

Al ingresar al Walmart, los oficiales encontraron a una víctima que presentaba heridas provocadas por un arma blanca. En el lugar, las autoridades detuvieron a una mujer identificada como Yolanda Davis, de 46 años, residente de Ruston.

La Policía de Ruston señaló que las heridas sufridas por la víctima no ponen en riesgo su vida y que, hasta el momento, no se han reportado lesiones de gravedad.

¿Qué se sabe sobre el incidente en un Walmart de West California?

Los investigadores consideran que se trató de un hecho aislado y, por ahora, descartan que exista un peligro generalizado para las personas que se encontraban en la zona.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que rodearon el apuñalamiento ocurrido en este establecimiento de Walmart en Ruston.

La información inicial fue reportada por KNOE-TV, que señaló que la Policía de Ruston continúa con las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre otras personas involucradas ni sobre la existencia de una amenaza activa para la comunidad.