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Tabla Acumulada de la Liga y del Torneo Clausura

Miguel Rondelli, DT de Melgar, protagonizó fuerte pelea con periodista: "No sos nadie"

El estratega de Melgar explotó contra un periodista que le preguntó por qué prefiere a un futbolista por encima de otro.

Gary Huaman
Miguel Rondelli declaró tras la victoria de Melgar sobre ADT.
Miguel Rondelli declaró tras la victoria de Melgar sobre ADT. | Foto: captura/L1 Max
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FBC Melgar goleó 3-0 a ADT y se metió en la pelea por el Torneo Clausura. Sin embargo, las luces se las llevó el entrenador Miguel Rondelli, quien protagonizó una fuerte pelea con un periodista en la conferencia de prensa tras el duelo.

Revisa cómo marchan las poisiciones del acumulado y del Torneo Clausura.

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Todo empezó cuando un comunicador le hizo la consulta de por qué Leonel González es titular por encima de Jesús Alcántar, quien ingresó a los 75 minutos y anotó el tercer tanto a los 82. Ante esto, el estratega del Rojinegro explotó, le respondió con todo y le remarcó que debe haber una carrera como técnico.

Con respecto a Jesús, a ustedes los jugadores que juegan 2 minutos, les gusta más que los que juegan 80 minutos. Está bien. Es tu opinión, si te gusta más Gonzalez, entonces haz tu curso de técnico, postulate a un equipo, incorpora a los jugadores que quieras y pon a los que más quieras porque si van a devalorar a un jugador durante 90 minutos y luego valoran a uno como Jesús que rindió muy bien, que es un pibe bárbaro, siempre tira para adelante y es el primero que entrena”, empezó comentando Miguel Rondelli.

Luego, continuó con su explicación: “Es super positivo y tiene mucho futuro, pero yo elijo a Gonzalez. ¿Sabes qué pasa? Estoy harto. El partido pasado, entra Horacio y en lugar de alegrarnos porque entró a jugar, en cinco minutos hizo mucho más que Kevin en toda su carrera futbolística. Dejen de hinchar. Si a ti te gusta decir que soy un inepto, bueno es tu opinión, pero no me hagas una pregunta donde yo elijo qué jugador arranque. Equivocado o no, es porque yo veo algo en ese jugador que me puede dar algo más para el equipo”.

Después, añadió que otros futbolistas también dejaron la titularidad, pero nadie se quejó: “En algún momento Bernardo no jugó y se calló la boca. Un montón de jugadores le tocaron salir y no dijeron nada. ¿Sabes lo que va a pasar? Dentro de 3 o 4 partidos Alcantar va a superar a Gonzalez. Todos los que no están, para ustedes son mejores. Yo te contesto por tener respeto, pero no coincido”.

Tras esto, el periodista le cuestionó la respuesta, algo que no fue de su agrado. En ese momento, Rondelli explotó y prácticamente le dijo que no era nadie para que le diga que se equivocó.

Yo no te cuestiono la pregunta, no me digas lo que yo te voy a contestar. Yo jamás te voy a decir que te has equivocado en la pregunta, entonces no digas que me equivoqué en la respuesta. No me digas 'te equivocaste', porque no sos nadie, porque yo tampoco. No me digas nunca más que me equivoqué en la respuesta, pon que el entrenador respondió algo que no me gustó. Jamás pasé por encima tuyo”, finalizó.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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