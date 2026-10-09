ALERTA MÁXIMA para estudiantes inmigrantes en EE. UU.: Gobierno de Trump propone TARIFA de 70.000 dólares para que trabajen en el país

El Gobierno de Donald Trump propone endurecer las condiciones del Programa de Formación Práctica Opcional (OPT), que permite a estudiantes internacionales con visa F-1 trabajar temporalmente en Estados Unidos. La iniciativa contempla una tarifa de hasta 70.000 dólares por solicitud, que deberán asumir las instituciones educativas, y podría dificultar el acceso de estudiantes inmigrantes a oportunidades laborales en el país.

¿Por qué el Gobierno de Trump propone una tarifa de 70.000 dólares para el OPT?

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca reforzar los controles migratorios y proteger las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses. Según las autoridades, el programa no debe convertirse en una vía para contratar mano de obra extranjera a bajo costo.

Un portavoz del DHS defendió la iniciativa y cuestionó el uso del OPT como vía de acceso al mercado laboral estadounidense. "Los trabajadores estadounidenses no deberían tener que competir con un programa que se ha convertido en una fuente de mano de obra extranjera barata", afirmó el representante, según información difundida por EL PAÍS y AP News.

La medida también contempla un cobro de 30.000 dólares para quienes soliciten una participación posterior en el programa, según los detalles de la propuesta. De aprobarse, el costo podría convertirse en una barrera para las instituciones educativas que respaldan a estudiantes internacionales.

¿Cómo funciona el Programa Opcional de Prácticas Profesionales para inmigrantes en Estados Unidos?

Actualmente, los estudiantes internacionales con visa F-1 pueden acceder al Programa de Formación Práctica Opcional (OPT) para adquirir experiencia laboral en un campo directamente relacionado con sus estudios. Para ello, necesitan la recomendación de un funcionario de su institución educativa y deben solicitar una autorización de empleo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El OPT permite trabajar hasta 12 meses por cada nivel educativo. Quienes obtienen títulos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) pueden solicitar una extensión de 24 meses, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La propuesta de Donald Trump ha generado preocupación por sus posibles efectos en los estudiantes inmigrantes y las instituciones que los reciben. La Asociación Nacional de Asesores de Estudiantes Internacionales (NAFSA) sostiene que estos alumnos también contribuyen al crecimiento económico de Estados Unidos.

Según cifras de la organización, los estudiantes internacionales y sus familias aportaron 42.900 millones de dólares a la economía estadounidense y contribuyeron a generar más de 355.000 empleos durante el año académico 2024-2025.

Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, destacó el aporte de estos estudiantes y su papel en sectores que requieren profesionales especializados. La organización advierte que limitar sus oportunidades laborales podría afectar la innovación, el desarrollo de la fuerza laboral y la competitividad del país.

La propuesta estará abierta a comentarios públicos del 8 de octubre al 9 de noviembre de 2026. Al concluir este periodo, el DHS revisará las observaciones recibidas y podrá introducir cambios antes de avanzar con la normativa. Por tanto, la tarifa planteada forma parte de una propuesta y no constituye un requisito definitivo vigente.