Durante su período anual de inscripción abierta a los beneficios de salud, que se extenderá hasta el próximo 6 de noviembre, el gigante minorista anunció una importante mejora en la cobertura médica de sus empleados en Estados Unidos. La compañía informó que los trabajadores de Walmart tendrán acceso gratuito a más de 250 medicamentos, incluidos tratamientos clave para la diabetes tipo 2, como los agonistas del receptor GLP-1, además de insulina e inhaladores.

La iniciativa busca reducir significativamente los gastos médicos que los empleados deben asumir de su propio bolsillo, así como fortalecer la retención del talento y elevar los estándares de bienestar laboral en la industria minorista.

Cobertura médica y tratamientos incluidos para los trabajadores de Walmart en Estados Unidos

Entre los medicamentos incluidos en esta nueva medida para los empleados de Walmart en Estados Unidos destacan los fármacos GLP-1 destinados a tratar la diabetes tipo 2, así como distintas formulaciones de insulina e inhaladores para afecciones respiratorias. Además, el plan contempla atención médica especializada en centros de prestigio, como la Clínica Mayo, para el tratamiento de enfermedades complejas, incluido el cáncer.

El paquete de beneficios de Walmart en Estados Unidos también incluye evaluaciones especializadas sin costo adicional para los empleados que reciban un diagnóstico de esclerosis múltiple o enfermedad de Parkinson. Estas prestaciones complementan otros beneficios, como hasta 20 sesiones anuales de terapia psicológica gratuita y un fondo de aproximadamente 20.000 dólares para cubrir procesos de fertilidad, adopción o gestación subrogada.

El minorista ofrece terapia gratuita y hasta US$ 20.000 para fertilidad, adopción o gestación subrogada.

Ajustes en las primas y postura oficial sobre los medicamentos gratuitos

Para financiar la ampliación del catálogo de beneficios y mantener la accesibilidad financiera, la empresa implementará un incremento gradual en las aportaciones de los asegurados. Según el sitio web de Walmart, la compañía aumentará las primas iniciales del seguro médico en 1,50 dólares por periodo de pago quincenal, estableciendo la cuota base en 39,80 dólares.

En relación con este paquete integral, que incluye medicamentos gratuitos, la agencia de noticias Reuters citó un memorando firmado por Donna Morris, directora de Recursos Humanos de la empresa. En el documento, la ejecutiva señaló: "Estamos incorporando aún más opciones para ayudar a nuestros colaboradores y sus familias a vivir mejor mediante una atención médica integral y beneficios asequibles". Con esta medida, la cadena busca mitigar el impacto del aumento de los costos de la atención médica en la economía de los hogares de sus colaboradores.