Cuatro trabajadores hispanos que reparaban un techo afectado por un huracán vivieron momentos de preocupación ante la presencia de presuntos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes permanecieron durante más de dos horas frente al lugar donde realizaban sus labores, en Pensacola Beach, Florida. El hecho tuvo lugar el martes 13 de octubre y terminó sin detenciones, de acuerdo con la información difundida por WEAR Channel 3 News.

Techadores hispanos se niegan a bajar de un techo durante un operativo federal en Florida

El incidente ocurrió en The Grand Marlin, un reconocido restaurante de Pensacola Beach, donde varios trabajadores realizaban labores de reparación. Según los testimonios recogidos por WEAR Channel 3 News, los agentes, que vestían uniformes y portaban armas, se identificaron como policías y exigieron a los obreros que bajaran del techo.

No obstante, algunos de los trabajadores hispanos decidieron permanecer sobre el techo hasta que los agentes abandonaron el lugar. Eric McKnight, amigo de los obreros, acudió al restaurante tras recibir una llamada para brindarles asistencia con la traducción. Además, les llevó agua y sus documentos personales. "Estaban asustados y dijeron que no bajarían", contó McKnight a la televisora local.

El testigo grabó parte del incidente con su teléfono celular y aseguró que los trabajadores contaban con la documentación en regla. Según su testimonio, los agentes se retiraron después de que él y otras personas mencionaran el tema migratorio. "Tan pronto como pronunciamos esa palabra, fue como si se activara un interruptor", relató McKnight al describir la retirada de los oficiales.

El incidente concluyó sin que se registraran arrestos. De acuerdo con el testigo, sus amigos planeaban retomar sus labores, aunque existía la posibilidad de que no volvieran a trabajar en The Grand Marlin.

Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguró a WEAR News que ningún agente de la entidad estuvo presente en el restaurante The Grand Marlin, ubicado en Pensacola Beach, Florida. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió, a través de un comunicado, sus acciones para hacer cumplir las leyes migratorias. En tanto, el establecimiento informó que contrató a una empresa local de techado, en la que deposita su confianza, para reparar los daños ocasionados en el inmueble.

Preocupación por los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos durante la recuperación tras el huracán

El hecho generó preocupación entre los integrantes de la comunidad hispana del noroeste de Florida, ya que ocurrió mientras trabajadores de la construcción participaban en las labores de recuperación de las zonas afectadas por el huracán Isaías. Por su parte, The Grand Marlin confirmó a WEAR Channel 3 News que tenía conocimiento de lo sucedido y precisó que había contratado a una empresa local de techado, con la que mantenía una relación comercial de muchos años, para reparar los daños en el inmueble. Asimismo, el restaurante señaló que sus operaciones continuaban con normalidad.

Grace Resendez McCaffrey, propietaria y editora del periódico La Costa Latina, señaló que había recibido llamadas de familiares preocupados por la seguridad de los trabajadores. "Estamos en una situación de desastre, tratando de recuperarnos de una terrible catástrofe. Necesitamos la ayuda de todos para salir adelante", expresó.

La periodista también pidió a la comunidad que hiciera llegar sus inquietudes a los legisladores estatales y exigiera que se evitaran intervenciones de este tipo durante las labores de recuperación. "No queremos que se acose desde los tejados a personas que simplemente están tratando de ayudar a reconstruir", manifestó.

Por su parte, el congresista republicano Jimmy Patronis indicó a la televisora que no había presenciado personalmente operativos migratorios de este tipo y que había centrado sus esfuerzos en restablecer los servicios y reparar las infraestructuras afectadas.