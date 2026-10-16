Recientemente, un hombre de 66 años fue detenido por las autoridades locales tras ser denunciado por un testigo que lo observó realizando un acto obsceno dentro de un auto en el estacionamiento de un Walmart, ubicado en el norte del estado de Nueva York. ¿Qué más reveló la policía sobre esta acusación? ¿Cuál es la situación actual del sujeto?

Walmart del norte de Nueva York: hombre de 66 años fue detenido tras cometer acto obsceno en el estacionamiento

Según informes de 'Syracuse' y otros portales internacionales, la policía de Catskill, en Estados Unidos, recibió un aviso a las 3.14 p. m. del martes 13 de octubre, relacionado con un incidente en el Walmart de la localidad. No se confirmó más datos sobre este hecho.

Walmart del norte de Nueva York: hombre de 66 años fue detenido tras cometer acto obsceno en el estacionamiento.

En tanto, tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda estadounidense y del aparcamiento, los agentes lograron identificar a un sospechoso gracias a la descripción proporcionada por un testigo. Posteriormente, las autoridades del país americano localizaron y arrestaron a Francis C. West Jr., de 66 años.

Este individuo enfrenta ahora cargos por indecencia pública, un delito menor, y ha recibido una citación para presentarse ante el Tribunal Municipal de Catskill, tal como afirmó el Departamento de Policía de Chicago. No obstante, no se ha revelado más información.

¿Cuál fue el pronunciamiento del Departamento de Policía de Chicago sobre este caso?

El Departamento de Policía de Chicago (CPD) ha señalado que el individuo, identificado como West, enfrenta cargos por un acto sexual presuntamente realizado en su automóvil, estacionado en el área de Walmart, el 13 de octubre a las 3.15 p. m. La investigación sigue en curso y se activó, en su momento, tras la denuncia de un testigo que lo observó en el acto dentro del establecimiento.

¿Cuántos años de prisión puede recibir la persona que comete acto obsceno en Walmart?

La realización de un acto obsceno o una conducta lasciva en un establecimiento como Walmart, que se clasifica como un lugar público según la legislación, puede acarrear una pena de hasta seis meses de prisión. Sin embargo, esta sanción puede incrementarse si se presentan circunstancias agravantes.

Las consecuencias legales y la duración de la condena dependen de las normativas locales y de las particularidades del incidente. En el caso de California, que cuenta con una de las legislaciones más rigurosas y que ha servido de modelo en el país americano, las sanciones se estructuran de manera específica, reflejando la gravedad de tales comportamientos.