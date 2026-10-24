¡Atención! El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos confirmó recientemente que la administración de Donald Trump cuenta con la total facultad de retener a los inmigrantes que ingresaron al país de manera irregular, incluso si han residido en el país por varios años. Asimismo, se resaltó que este grupo de extranjeros no cuenta con la posibilidad de acceder a fianzas personalizadas. ¿A qué se debe la medida?

Este grupo de inmigrantes NO tiene derecho a solicitar su libertad bajo fianza, ¿por qué?

Tal como señaló 'Univisión' y otros portales internacionales, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. ha anunciado que el gobierno del republicano puede retener de inmediato a los inmigrantes que ingresaron al país americano sin autorización, incluso si estas personas estuvieron en el país durante décadas o si carecen de antecedentes penales, sin ofrecerles audiencias de fianza.

Cabe resaltar que este fallo se realiza en un momento en que el Tribunal Supremo de EE.UU. ha acordado revisar un caso similar del Segundo Circuito el 1 de octubre de 2026, con el objetivo de establecer de manera definitiva la legalidad de estas detenciones obligatorias a nivel nacional.

A continuación, las razones, cambios claves y repercusiones de esta resolución:

Fundamento judicial : La mayoría de la judicatura concluyó que la ley federal de inmigración permite la detención obligatoria durante los procesos de deportación sin necesidad de evaluar individualmente el riesgo de fuga o la peligrosidad del individuo antes de su expulsión.

: La mayoría de la judicatura concluyó que la ley federal de inmigración permite la detención obligatoria durante los procesos de deportación sin necesidad de evaluar individualmente el riesgo de fuga o la peligrosidad del individuo antes de su expulsión. Alcance geográfico : Esta decisión afecta de forma directa a los estados bajo la jurisdicción del Quinto Circuito, que incluye Texas, Luisiana y Misisipi.

: Revocación : El fallo revoca decisiones de tribunales inferiores que exigían la liberación o el derecho a una audiencia de fianza para tres hombres que se encontraban en el país entre 14 y 22 años y que fueron detenidos durante controles de tráfico.

: El fallo revoca decisiones de tribunales inferiores que exigían la liberación o el derecho a una audiencia de fianza para tres hombres que se encontraban en el país entre 14 y 22 años y que fueron detenidos durante controles de tráfico. Polémica: Jueces disidentes han asegurado que mantener a personas detenidas indefinidamente sin justificar la necesidad de esta privación de libertad infringe principios del debido proceso.

¿Cuál es el impacto de esta nueva orden en esas zonas de EE. UU.?

El reciente fallo del pleno del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en el caso Sosnava-Rodríguez v. Ortega, cambia notablemente las normas sobre el arresto migratorio. Esta resolución elimina el derecho a audiencias de fianza para inmigrantes que ingresaron sin inspección y se encuentran detenidos en Texas, Luisiana y Misisipi, obligándolos a enfrentar sus procesos de deportación desde prisión, sin importar el tiempo que hayan vivido en EE. UU.

Con ello, se anula el límite de 90 días establecido anteriormente, que permitía a los detenidos solicitar una fianza. Ahora, la duración de la detención no garantiza este derecho constitucional. Asimismo, se prevé que el fallo incentive a ICE a trasladar a más inmigrantes a centros de detención en estos estados, lo que les privaría de la posibilidad de solicitar audiencias de fianza disponibles en otras partes de la nación de Trump.