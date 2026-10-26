El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recibió el viernes una polémica respuesta en las redes sociales tras compartir recomendaciones en español sobre cómo los ciudadanos deben manejar sus interacciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta última acción ha generado un debate significativo entre los usuarios y legisladores.

Mamdani lanza potente mensaje sobre cómo lidiar con ICE; genera reacciones tras revelaciones

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha desatado una fuerte controversia tras compartir un mensaje en X, donde ofrece consejos a los neoyorquinos sobre cómo actuar ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sus últimos operativos.

La publicación, que ha sido vista más de 7 millones de veces y compartida por medios, tales como FOX NEWS, asegura que el ICE carece de autorización para ingresar a propiedades privadas, como hogares, escuelas o hospitales, sin una orden judicial.

Asimismo, Mamdani ha aconsejado a los ciudadanos su derecho a permanecer en silencio y brindó recomendaciones sobre cómo interactuar con los agentes de inmigración, destacando que “estos son tiempos muy aterradores para mucha gente”.

Las reacciones a sus comentarios fueron inmediatas. Varios líderes conservadores cuestionaron al alcalde, acusándolo de obstaculizar las operaciones de las fuerzas del orden y de alentar la inmigración ilegal. El representante republicano Brandon Gill expresó su descontento, cuestionando la legitimidad de un alcalde que, a su juicio, asesora a inmigrantes indocumentados.

Otros, como el actor Dean Cain y el senador Mike Lee, también manifestaron su desaprobación, sugiriendo que el mensaje de Mamdani no promueve el respeto por las leyes estadounidenses.

¿Qué han dicho otras autoridades sobre sus declaraciones?

La controversia se ha intensificado con las declaraciones de figuras políticas que calificaron la postura del alcalde de Nueva York como una traición y una incitación peligrosa.

Tom Fitton, presidente de Judicial Watch, advirtió que las afirmaciones de Mamdani podrían poner en peligro vidas, mientras que otros críticos denunciaron lo que consideran un intento de socavar la ley en favor de quienes se encuentran en el país de manera irregular.