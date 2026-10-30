ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en Estados Unidos: detención de cubana por ICE provoca el DESPLOME del negocio familiar de su esposo en Texas

La detención de una cubana por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cambió por completo la vida de su familia en Texas. Su esposo, ciudadano estadounidense y dueño de una empresa de construcción que llegó a tener 16 empleados, ahora enfrenta el desplome de su negocio mientras intenta cuidar de su hija pequeña, atender a su padre anciano y lograr la liberación de su esposa, quien permanece bajo custodia migratoria.

Detención de cubana por ICE en Texas afecta el negocio familiar

El caso fue recogido por El País y Puente News Collaborative en un reportaje publicado el miércoles 28 de octubre, que expone cómo las medidas migratorias en Estados Unidos también afectan a las familias y los negocios estadounidenses.

De acuerdo con la información difundida por CiberCuba, la mujer, identificada con las iniciales N. G. M., fue detenida el 6 de febrero de 2026 cuando acudió a una cita de control migratorio en Dallas, Texas. En ese momento, tramitaba su residencia permanente a través de su matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Tras la detención, su esposo tuvo que asumir responsabilidades familiares que antes compartía con ella. Además de cuidar a su hija, comenzó a hacerse cargo de su padre, un veterano estadounidense de edad avanzada. Esta situación redujo considerablemente el tiempo que podía dedicar a su empresa de construcción.

El proceso para evitar la deportación también agravó la situación. Tras una experiencia desfavorable con sus primeros abogados, el hombre decidió asumir personalmente buena parte de los procedimientos legales. Entre audiencias, documentos y trámites, terminó descuidando las actividades necesarias para mantener su negocio.

Inmigrantes en Estados Unidos: gastos legales y consecuencias económicas para la familia

La separación también afectó gravemente la economía familiar. En una campaña de GoFundMe, el esposo señaló el 5 de octubre que los aproximadamente 23.000 dólares recaudados inicialmente ya se habían agotado.

El dinero se destinó a cubrir honorarios legales, traslados, cuidado infantil y otros gastos relacionados con la detención. En la misma publicación, el esposo indicó que su esposa llevaba casi ocho meses bajo custodia de ICE y que seguía buscando alternativas para lograr su liberación. "Algo tiene que cambiar", manifestó al expresar su preocupación por las dificultades que atraviesan las familias durante los procesos migratorios en Estados Unidos.

El caso también llamó la atención por los antecedentes migratorios de la mujer. Según FOX 4 Dallas, ICE sostuvo que había sido expulsada de Estados Unidos en 2018, luego de intentar ingresar al país con un pasaporte peruano que la agencia consideró presuntamente fraudulento.

La autoridad migratoria también señaló que la mujer, de nacionalidad cubana, volvió a ingresar sin autorización por la frontera suroeste el 9 de agosto de 2022, un hecho que calificó como un delito federal. Sin embargo, FOX 4 Dallas informó que no encontró registros de otros delitos cometidos por ella tras su regreso a Estados Unidos.

Su detención se produjo durante una cita migratoria programada con anticipación. Su esposo aseguró que ambos habían cumplido con las audiencias y los controles exigidos por las autoridades.

El caso recuerda al de otra inmigrante cubana casada con un veterano estadounidense, quien también fue detenida durante una cita migratoria en Dallas. Cuando su historia se dio a conocer en septiembre, llevaba casi diez meses bajo custodia de ICE.

Las medidas migratorias también han tenido consecuencias económicas en otros sectores de Texas. Un reportaje de El País recogió testimonios de constructores del sur del estado, quienes advirtieron que la escasez de trabajadores ha duplicado el tiempo necesario para terminar viviendas básicas.