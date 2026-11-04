ALERTA MÁXIMA en Walmart del noroeste de Indiana: sujeto ABRE FUEGO dentro de tienda y deja a una empleada "envuelta en llamas"

Una mañana de terror se vivió en un Walmart del noroeste de Indiana, Estados Unidos, cuando un hombre armado atacó a una trabajadora mientras realizaba labores de reposición. La víctima, identificada como Dakota Norwood, de 21 años, recibió varios disparos y terminó "envuelta en llamas", según los registros judiciales. El presunto agresor fue identificado como Dorian Kevon Robertson, de 22 años, quien enfrenta una acusación por homicidio grave.

Tiroteo en Walmart de Indiana: qué ocurrió dentro de la tienda

El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 a. m. del lunes 2 de noviembre, en el Walmart Supercenter ubicado en 1100 5th Avenue. Un agente del Departamento de Policía de Hammond que trabajaba como guardia de seguridad fuera de servicio alertó a emergencias sobre la presencia de un tirador activo.

El oficial informó que una empleada había recibido múltiples impactos de bala y aparentemente había fallecido. También comunicó que el sospechoso permanecía dentro del establecimiento y que finalmente se entregó a las autoridades.

La Policía identificó a la víctima como Dakota Norwood, residente de Chicago. Por su parte, Robertson, procedente de Joliet, Illinois, quedó bajo custodia. El agente también aseguró una pistola negra que presuntamente fue utilizada durante el ataque.

Cámaras de seguridad muestran cómo comenzó el ataque a la empleada de Walmart

Los investigadores revisaron las grabaciones de vigilancia para reconstruir lo sucedido antes del tiroteo. Según los documentos judiciales, Robertson llegó al establecimiento en un Hyundai Sonata gris cerca de las 8:40 a. m. y entró a la tienda.

En ese momento, Norwood trabajaba reponiendo productos en los pasillos 14 y 15. Aproximadamente 20 minutos después, las cámaras captaron al sospechoso detrás de ella mientras utilizaba una escalera con ruedas para organizar la mercancía.

Las imágenes muestran que Robertson siguió a la trabajadora por diferentes sectores del pasillo. Cerca de las 9:00 a. m., cuando ambos llegaron al extremo de uno de los corredores, el hombre habría empujado el carrito y sujetado a Norwood por detrás.

La situación terminó en un forcejeo. Ambos cayeron al suelo y el arma que llevaba Robertson quedó en el pasillo. Aunque otro trabajador intervino para separarlos, el sospechoso habría recogido la pistola y disparado repetidamente contra la joven.

Los registros judiciales describen una escena especialmente violenta: Norwood recibió impactos en la parte superior del cuerpo y las piernas mientras intentaba esquivar los disparos. Posteriormente, las cámaras registraron lo que parecía ser fuego sobre su cuerpo. La trabajadora quedó "envuelta en llamas" mientras intentaba levantarse, pero volvió a desplomarse poco después.

El agente de seguridad intervino y detuvo a Robertson, quien todavía tenía el arma en la mano derecha, de acuerdo con los documentos del caso.

Qué declaró el sospechoso del tiroteo en Walmart y cuál es su situación legal

Durante el interrogatorio, Robertson reconoció que había mantenido una relación intermitente con Norwood durante los últimos meses. También admitió que condujo hasta el Walmart porque sabía que ella trabajaba allí y quería conversar con ella.

El acusado sostuvo que buscaba conocer la versión de la joven sobre unas declaraciones anteriores. Sin embargo, no explicó a qué comentarios se refería ni qué pretendía discutir.

De acuerdo con los documentos judiciales, Robertson aseguró que Norwood lo ignoraba y reconoció que empujó el carrito con la escalera. Según su versión, esa acción provocó que la trabajadora se diera la vuelta y comenzara a golpearlo.

También manifestó que se golpeó la cabeza durante la caída y que no recordaba lo ocurrido después. Cuando los investigadores le preguntaron por el arma, reconoció que tenía una pistola y mostró su identificación de propietario de armas de fuego de Illinois.

Robertson describió el episodio como algo confuso y posteriormente decidió no continuar con el interrogatorio policial.

El hombre permanece detenido en la cárcel del condado de Lake, sin derecho a fianza, tras enfrentar una acusación por homicidio grave ante el Tribunal Superior de ese condado. Hasta la publicación de los primeros reportes, las autoridades todavía no habían establecido una fecha para su audiencia inicial.