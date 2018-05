Paolo Guerrero: En Brasil desmienten que la FIFA haya pedido 1 año de sanción

Paolo Guerrero acaparó las cámaras de todo el mundo el pasado jueves 3 de mayo con su maratónica audiencia en Suiza ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, cuyo fallo final saldrá a la luz en 15 o 20 días aproximadamente. El asesor legal del delantero manifestó hoy viernes que la FIFA pidió un año de sanción; sin embargo, en Brasil descartaron esta afirmación.

Y es que Globo Esporte reveló que uno de sus periodistas conversó con parte del staff de abogados del capitán de la selección peruana y negó que el máximo ente del fútbol haya exigido el año de suspensión mencionado horas antes por Jorge Balbi en RPP. Asimismo, recalcaron que solamente la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) pidió el aumento del castigo.

"Información importante. Esa historia que la FIFA habría pedido un año de pena para Guerrero, no procede. Sigue todo como antes. Alguien faltó a la clase de idiomas. Pero el hecho es que no hay un nuevo aumento de la pena por parte de la FIFA", sostuvo el periodista Eric Faria en Twitter.

"La cuestión del juicio de Guerrero sigue siendo un signo de interrogación porque WADA, sí, nunca estuvo satisfecha con la sanción y tampoco con la reducción. Entonces, solo sabremos del fallo cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo de su veredicto", agregó el reportero del medio brasileño.

Mas a questão do julgamento do Guerrero é ainda um ponto de interrogação porque a WADA, sim, nunca ficou satisfeita com a pena e com a redução posterior. Então, só saberemos de fato depois que Corte Arbitral do Esporte der o veredicto!