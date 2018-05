Iker Casillas: "Quiero seguir jugando al fútbol y si el Porto quiere seguiré aquí"

El 30 de junio del presente año culmina el contrato que vincula al portero español Iker Casillas y el club Porto, fecha en que la cual el ex campeón del mundo anunciaría su retiro del fútbol profesional, sin embargo en una reciente entrevista, el ex portero del Real Madrid expresa su deseo de continuar jugando al fútbol y ademas abre la posibilidad de continuar en el Porto.

Cuando el español fue consultado por su futuro inmediato este contesto:"No lo sé. La realidad es que el 30 de junio acaba mi contrato con el Porto y no sé qué pasará. Es cierto que el presidente Pinto da Costa ha mostrado mucho interés y me ha dado mucho cariño. La gente me lo ha vuelto a demostrar ante el Feirense una vez más... y estoy encantado. Es cuestión de hablar las cosas, pero, a día de hoy, no sé lo que va a pasar. Quiero seguir jugando al fútbol y si el Porto llama a mi puerta le recibiré con los brazos abiertos."

También se mostró emocionado por el apoyo de la afición del Porto y resalta la importancia de la liga ganada por el conjunto luso:"Sé que he conseguido muchas cosas a lo largo de mi vida de futbolista, cosas muy importantes, hemos hecho felices a muchísima gente… pero para mí venir a Porto, ganar esta Liga y que la gente lo disfrute me enorgullece.

Estas declaraciones generan una fuerte posibilidad de que su continuidad en el Porto se concrete, adicionalmente como ex jugador del Real Madrid se animo ah comentar sobre la final de la Champions League que se jugara este 26 de mayo en Kiev: "Creo que será un partido bonito. Hay que respetar al contrario, da igual quién esté delante. Soy madridista y siento que el Madrid parte como favorito porque ahí está la historia, pero en una final pueden pasar muchas cosas", sentencio el español.

Iker Casillas fue dos veces campeón de la Eurocopa, ademas se corono campeon del mundo con España en Sudafrica 2010