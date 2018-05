Paul Pogba agradeció a José Mourinho por su buen momento con el Manchester United

La llegada de Paul Pogba al Manchester United fue muy aceptada por la hinchada de los ‘Diablos Rojos’, pero las actuaciones del volante francés no ha sido tan destacadas. El ex Juventus ha tenido un nivel discreto, aunque en el último mes destacó en la Premier League.

Paul Pogba no gozó de mucha continuidad en la presente temporada ya que parecía no acoplarse al sistema propuesto por José Mourinho. El volante de 25 años luchó por ganar continuidad y su crecimiento futbolístico en las últimas semanas hizo que fuera elegido el mejor jugador del mes de abril del Manchester United.

Las pocas chances que tenía Paul Pogba, para la prensa inglesa, era una señal de que había un quiebre entre él y José Mourinho, su entrenador. No obstante, fue el mismo Pogba quien se encargó de desmentir esa situación y también habló de su principal objetivo del Manchester United en lo que queda de la temporada.

“Es bueno que el entrenador (José Mourinho) crea en ti, y los jugadores. Quiero agradecer a todos los que votaron por mí”, fueron las palabras que dio Paul Pogba, aclarando que no tiene problemas con ‘Mou’. Y sobre lo que le queda en la temporada: “Lo más importante para mí ahora es que me gustaría ganar la FA Cup. Esto sería grande para todos”, finalizó.

EL DATO:

Manchester United jugará la final de la FA Cup el próximo sábado 19 de mayo, ante el Chelsea (11:15 a.m. hora peruana).

5️⃣ games

3️⃣ goals

2️⃣ assists

2️⃣ Man of the Match awards



Congratulations, @PaulPogba, you are #MUFC's Player of the Month for April! pic.twitter.com/xGVgBSkEAY