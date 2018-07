Luka Modric reacciona de manera insólita tras caso Cristiano Ronaldo-Real Madrid [VIDEO]

Los rumores sobre la eventual salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid han llegado hasta los oídos de su compañero croata, Luka Modric; quien se encuentra disputando el Mundial Rusia 2018.

Antes de salir al campo de entrenamiento, Luka Modric fue preguntado sobre los rumores que apuntan a una salida de Cristiano Ronaldo rumbo a la Juventus de Turín. El '10' croata no quiso responder, pero si sonrió y se alejó de la prensa.

Por otra parte, el madridista sigue destacando con la selección balcánica y expresó su deseo de levantar la Copa del Mundo en el país soviético.

"Ganar el Mundial con Croacia es casi impensable, como el cuento de hadas más bonito. Sería increíble levantar el trofeo como capitán", manifestó el popular 'poni'.

EL DATO:

Luka Modric suma 82 partidos disputados con la Selección de Croacia.

Video | Modric laughs when a journalist asks him about Ronaldo leaving Madrid. pic.twitter.com/xvsAwl8jMs