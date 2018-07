Con Paolo Guerrero y Miguel Trauco, Flamengo goleó en amistoso [VIDEO]

Con la presencia de los peruanos, Paolo Guerrero y Miguel Trauco, Flamengo goleó 3-0 a Nova Iguaçu en amistoso de preparación con miras al reinicio del Brasileirao. Y al margen del buen resultado, los pupilos de Ricardo Gareca se mostraron bastante activos en el encuentro.

Demostrando que está cerca de volver a su mejor estado físico, Paolo Guerrero tuvo importante participación en el partido preparatorio, y desde que ingresó al campo, generó más de una ocasión de gol, sin embargo, no pudo concretarlas.

Por su lado, Miguel Trauco alineó el once titular y fue determinante en los dos primeros goles, anotados por Marlos Moreno, mientras que el tercero lo marcó Willian Arão. El encuentro tuvo tres tiempos.

El entrenador del ‘Mengao’, Mauricio Barbieiri, prepara a su escuadra para llegar en óptimas condiciones a la jornada 13 de la Serie A, por lo que, espera que el ‘Depredador’ pueda estar presente en los duelos, hasta que se defina su futuro.

EL DATO

Flamengo enfrentará a Sao Paulo el miércoles 18 de julio en la reanudación del Brasileirao.

