José Néstor Pékerman dejaría Colombia para volver a Argentina

El director técnico argentino, José Néstor Pékerman, ya no continuaría al mando del seleccionado colombiano luego de quedar eliminado en octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Según manifestó el periodista de Fox Sports Colombia, Luis Arturo Henao, el estratega 'gaucho' de 68 años no seguiría con el buzo del cuadro 'cafetero' y sería nuevo mánager general de la selección 'albiceleste'.

"99,99999999999% Pékerman no seguirá con la Selección Colombia (sería el mánager general de las selecciones argentinas, no el DT). El DT de Colombia no será colombiano", subraya Luis Arturo Henao.

Cabe resaltar que, en AFA buscan reestructurar el fútbol de menores, luego del traspié de Jorge Sampaoli en el Mundial disputado en el país soviético.