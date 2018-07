Di María dejará el PSG y ya oye las ofertas de Atlético Madrid e Inter de Milan

El mercado de fichajes en Europa continúa moviéndose y esta vez es el turno de Ángel Di María. El volante del PSG está decidido a dejar Francia para la siguiente temporada y Atlético Madrid junto al Inter de Milan aparecen como los grandes postores por el volante de la 'Albiceleste'.

El 'Fideo' viajó a París tras su participación en Rusia 2018 para reunirse con los directivos y pedirle lo dejen partir. De acuerdo al medio web 'Paris United', PSG le dio carta libre al zurdo para que negocie su traspaso, e incluso Thomas Tuchel, el nuevo técnico del equipo, no se opondría a su partida.

En el mercado de verano europeo pasado, Di María tenía acordado su pase a Barcelona pero la dirigencia parisina se opuso, hecho que terminó de desgastar la relación entre ambas partes.

No obstante, en Francia aseguran que la única oferta que logró satisfacer a la directiva llegó desde China; no obstante, el argentino no desea ir a ese balompié, por lo que aguarda que en las próximas horas 'colchoneros' y 'neroazzurris' lancen una oferta igual de atractiva.

Di María ha jugado 3 temporadas en el PSG. Llegó procedente del Manchester United.