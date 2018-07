Instagram: Esposa de Christian Cueva se pronunció tras lo sucedido con el futbolista [FOTO]

La tarde de ayer, Christian Cueva recibió un ataque verbal de un hincha y el video con lo sucedido se hizo viral en unos instantes. Las palabras ha sido criticadas por muchas personas, generando muchas críticas hacia el protagonista de los sucedido, mientras que ‘Aladino’ recibía el respaldo del público y los hinchas de la Selección Peruana.

La esposa del jugador, Pamela López, también mostró su pensamiento y utilizó su cuenta de Instagram para criticar lo hecho por el hombre en el avión. Este es el extenso mensaje que escribió en Instagram:

“La violencia es el último refugio del incompetente… Con mucha lástima e indignación rechazo de todas las formas la actitud deplorable de un humano que viene circulando en redes haciendo mofa de su “gran hazaña” o “viveza” en contra de mi compañero, a quien defenderé y pondré el pecho cuando sienta que deba hacerlo dentro de la circunstancia que me toque".

“En lo particular, me siento muy tocada, puesto que manejamos una familia y no creo que merezcamos seguir exponiéndonos frente a individuos malcriados, idólatras y fanáticos que no superan ni asimilan lo ocurrido en el fútbol y lo hacen personal y no solo agreden, ofenden, humillan, provocan, sino que también generan muchos enfrentamientos en redes”, explicó.

“Asumo que este individuo X no es consciente de su pésima actitud, no voy a juzgar su vida (porque no me importa en absoluto), pero tampoco le voy a permitir que se crea con autoridad de violentar verbalmente a otro humano que juega al fútbol por su país y lo hace con mucho sacrificio y amor, ni que se aproveche de la buena voluntad y fe de un video para humillarlo y hacerle blanco de burlas por un error involuntario”, continuó la esposa de Christian Cueva.

“Eso, además de bajo, es miserable. Voy a agradecer de todo corazón a muchas personas que me escriben y apoyan de distintas formas. Quiero dirigirme al buen hincha que cuando las cosas no salen como se espera, hacen sentir su malestar (respetable) pero siguen alentando y apoyando a todo un equipo”, agregó.

“Concluyo esto dejando en claro que Christian, no solo es un jugador de fútbol, también es hijo, al mismo tiempo padre y esposo que siempre lo respaldaremos las veces que sea necesario hacerlo. ¡Espero que gente como ese humano alimente su cerebro y su corazón y viva en paz!”, terminó por escribir Pamela López, con evidente incomodidad por lo sucedido con Christian Cueva.