Gabriel Heinze y su tensa discusión con periodista tras eliminación de Vélez de la Copa Argentina [VIDEO]

El entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, protagonizó un intenso cruce con un periodista luego de la eliminación de su equipo a manos de del Central Córdoba de Santiago del Estero, club recién ascendido a la B Nacional.

La tónica del duro intercambio de palabras se inició luego que el hombre de prensa criticara la designación de Enzo Bazán, jugador de 19 años, quién erró el disparo definitorio.

PUEDES VER: Maximiliano Meza: "Una lástima lo de Sampaoli"

"Fue una decisión absolutamente de él. Yo no le digo nada a nadie. Yo propongo, pero los que deciden son ellos, no yo. Yo no decido nada". Sin embargo, la insistencia del corresponsal empezó a 'calentar' a Heinze.

"Lo que hago es proponer cosas. Pero yo decidir… ¿Por qué? Si son ellos los que están en el campo de juego y son los que tienen las sensaciones o pulsaciones a mil. Yo voy a obligar a hacer a un futbolista a hacer una cosa donde…". Su respuesta fue interrumpida debido a la incursión del periodista. "Yo no dije que lo obligás, digo que sos el entrenador y por algo tomás responsabilidades".

El estratega de 40 años reprendió al entrevistador señalándole - nuevamente - que él no tomó la decisión de que el joven volante argentino patee el penal.

Si estoy decidiendo sobre un futbolista donde no sé lo que está sintiendo, creo que estoy haciendo mal. ¿Te quedó claro? Es un problema tuyo. Lo que pasa es que nunca vas a estar ahí adentro. Eso es una diferencia tremenda, porque no vas a sentir lo que es estar en esa situación. Nunca lo va a entender tampoco. Yo tiré penales. Lo viví, erré, fracasé y también tuve éxito. Como entrenador y como jugador. Yo perdí, yo erré y yo gané. Claro que las viví. Capaz que vos no las viviste…. La tenés que vivir. ¿Me entendés?".

NO TE LO PIERDAS: Netflix anuncia "Puerta 7", serie sobre las barras bravas de Argentina

Finalmente, la ira de Heinze también fue contra los directivos del 'Fortín': considera que la ausencia de refuerzos detonó su labor en los campeonatos. "Ya no depende más de mí, el club sabrá en qué dirección ir, yo ya lo tengo todo claro. Que vengan pronto no, porque pronto es ya y no aparecen, pronto ya está con nosotros porque los chicos ya se fueron hace bastante.

"Donde estamos no vamos por el camino de la competitividad. Nos falta gente, hemos perdidos gente muy importante. Yo lo que hablo tengo que cumplirlo, lo que necesito es que cumplan los demás. Vine hace seis, siete meses con las cosas muy claras, el día que no se respete no hay más que hablar", enfatizó.

EL DATO

Gabriel Heinze llegó a Vélez Sarsfield en el presente año tras lograr el ascenso con Argentinos Juniors en la temporada 2017.