Blaise Matuidi, campeón del mundo con Francia: "Perú fue la verdadera prueba en el Mundial, parecían locales"

Blaise Matuidi, volante de la selección de Francia, concedió una entrevistar al diario "Le Parisien" donde destacó lo importante que fue ganar a Perú. Para el jugador del Chelsea, la Blanquirroja fue uno de los rivales más difíciles y que, junto con Paul Pogba, piensan que la victoria sobre los de Ricardo Gareca fue clave para pensar en ganar el Mundial de Rusia 2018.

"Para Paul Pogba y para todos nosotros, el detonante no ha sido el partido contra Argentina como muchos parecen pensar. La verdadera prueba, fue contra Perú. Ese día, llegamos y fue como si estuviésemos en Lima, en Sudamérica", dijo Blaise Matuidi.

No tienes dudas, Blaise Matuidi quedó sorprendido por la gran cantidad de hinchas de Perú y, por un momento, se sintió en el continente sudamericano. No fue nada fácil conseguir la victoria.

"Hasta ahora nunca había conocido algo así. Visto desde Francia, sé que este partido este partido estaba catalogado como una formalidad... Pero ha sido uno de los partidos más difíciles del Mundial", agregó.

El talentoso volante de Francia no entiende como Perú no pudo pasar del Grupo C por lo hecho en ese partido en Ekaterimburgo.

"De todos modos, en mi opinión, Perú realmente no merecía quedarse en la fase de grupos. Hemos tenido que ser sólidos, defender bien, atacar y anotar. Pero al final de ese partido, el entrenador (Didier Deschamps) pudo decir: "Ya está, tengo a mi equipo listo", concluyó el brillante jugador de Francia.

DATO: Francia venció (1-0) a Perú con un gol de Kylian Mbappé.