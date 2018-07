PSG tomó una decisión sobre el futuro de Neymar

No cabe duda alguna de que el fútbol que tiene Neymar es exquisito y buscado por los clubes más poderosos de Europa. El PSG no quiso saber nada de negociaciones por su jugador estrella hasta el día de hoy. ¿Se queda? Parece que no. Esto dependerá únicamente de su entrenador Tomas Tuchel, quien dijo hace unos días que "Neymar no es tan prescindible".

Luego de esas declaraciones, Florentino Pérez se frotó las manos y de inmediato ingresó a la cuenta bancaria a ver cuánto dinero ofrecerá por el brasileño. A Neymar le gustaría volver al fútbol español y se le relaciona con el Real Madrid hace bastante tiempo, incluso desde antes que llegara al cuadro parisino.

Cabe recordar que el PSG obtuvo a Neymar a cambio de 222 millones de euros. El jugador llegó desde Barcelona para colocarse la número '10' en la espalda y se presentado ante una multitud que dejó chico el estadio del elenco parisino. El programa español 'Onda Cero' fue quien dio la bomba de que el Paris Saint-Germain ha declarado transferible a Neymar, quien al parecer no quiere saber nada más del fútbol francés.

Esto no sucede con todos. Claro ejemplo es el de Kylian Mbappé, a quien consideran intransferible. No lo quieren soltar ya que es una perla de 19 años que recientemente salió campeón del mundo. Neymar, al contrario, ya suena bastante por Madrid y está llamado a ser el reemplazante de Cristiano Ronaldo, que se marchó a la Juventus la semana pasada. ¿Tendrá el Santiago Bernabéu al nuevo '7'?

DATO

Neymar jugó cuatro temporadas en el Barcelona luego de estar cinco años en el Santos de Brasil.