Real Madrid encontró el reemplazo de Cristiano Ronaldo en el Inter de Milán

Mauro Icardi es el goleador del Inter de Milán. La temporada pasada llegó a un récord que nadie había podido lograr y ahora está cerca de firmar con el Real Madrid. Florentino Pérez sabe que con la marcha de Cristiano Ronaldo es hora de hacer un replanteo total de la plantilla. Además, con Gareth Bale y Karim Benzema no será suficiente.

Neymar le dijo que no. A pesar de que el crack brasileño fue declarado transferible por el mismo Paris Saint-Germain, el futbolista de 26 años le dio su negativa al mandamás de Real Madrid y declaró para Fox Sports Brasil diciendo que se quedará en el cuadro parisino. Entonces, ¿quién va en el lugar de Cristiano Ronaldo?

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no quiere seguir jugando con el tiempo y apostará por Mauro Icardi, ya que Eden Hazard se está demorando en tomar una decisión definitiva. No caben dudas de que el futbolista belga solo quiere disfrutar de sus últimos días de vacaciones luego de disputar un Mundial Rusia 2018 espectacular, en el que se quedó con el tercer lugar del certamen.

Cabe mencionar que la cláusula del delantero argentino Mauro Icardi es de 110 millones de euros. Es una cantidad importante de dinero, pero los directivos de Real Madrid están dispuestos a tirar la casa por la ventana. El '9' del Inter no se ha visto muy feliz de que haya llegado competencia con Lautaro Martínez y no vería con malos ojos cambiar de equipo. Además, Karim Benzema no ha cumplido las expectativas del cuadro merengue.