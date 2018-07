¡Casi anota! Raúl Ruidíaz y su primera opción de gol con el Seattle Sounders en la MLS [VIDEO]

Raúl Ruidíaz debutó este sábado en el Seattle Sounders en el duelo frente al Vancouver Whitecaps, en el cual su equipo se impuso por 2-0. El delantero de la selección peruana tuvo una increíble opción de gol a los minutos de su ingreso.



A los 67', Ruidíaz recibió una gran habilitación en área contraria y definió con un potente derechazo. No obstante, el arquero rival atajó el tiro.

68' - Big save from Marinovic as he denies Seattle's Ruidiaz on his debut.#SEAvVAN pic.twitter.com/yyKQSb5SDq