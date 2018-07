Raúl Ruidíaz: hinchas peruanos celebraron su ingreso en estadio donde juega Seattle Sounders [VIDEO]

Raúl Ruidíaz finalmente debutó en la MLS con el Seattle Sounders y ello generó la alegría de la hinchada peruana en el CenturyLink Field, en donde se disputa el partido frente al Vancouver Whitecaps.



El hábil delantero de la selección peruana ingresó a los 61' en lugar de Will Bruin, lo cual desató no solo su felicidad, sino también de una parte de la hinchada.

Y es que en el estadio donde se juega el partido por la MLS una gran cantidad de hinchas peruanos se hicieron sentir y dieron una gran ovación a Ruidíaz.

Very cool moment as a group of excited #Peru fans at CenturyLink field celebrated when Raúl Ruidíaz came on for his #Sounders debut!#SEAvVAN #MLS #ElNuevo9 #VamosPeru #PER 🇵🇪🇵🇪🙌🙌 pic.twitter.com/m5H3uyNCWm