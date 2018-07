Seattle Sounders recibe a Vancouver Whitecaps por una nueva jornada de la MLS

Seattle Sounders recibe a Vancouver Whitecaps este sábado desde las 3:00 pm (hora peruana) por la siguiente fecha de la Major League Soccer. El equipo que recientemente contrató a Raúl Ruidíaz viene mal. No gana hace dos encuentros y, con su nuevo delantero, tiene que levantar cabeza si sigue soñando con meterse a la zona alta de la Conferencia Oeste.

Brian Schmetzer, director técnico del Seattle Sounders, fue criticado por no alinear a Raúl Ruidíaz en el último encuentro que empataron contra el Atlanta United como visitante. Dijo que lo iba a poner sí o sí en casa este fin de semana y todo hace indicar a que el peruano iniciará las acciones y enfrentará a otro peruano: Yordy Reyna.

"I think it’ll create more opportunities for us and more goals.”@wbruin looks forward to playing with his new teammate, @RaulRuidiazM. 👊



📝 https://t.co/lXjFo7cMVv pic.twitter.com/w3yU3hsSZy