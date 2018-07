Neymar volvió a enfrentar a México en un torneo que él organiza en Brasil [VIDEO]

¡Bicampeón! El Deportivo Mago de México logró coronarse campeón del mundo del torneo Neymar Jrs. Five tras vencer 5 - 2 a Argentina en la gran final de esta nueva entrega. Este certamen es organizado por el delantero de la selección brasileña, Neymar que asistió a presenciar la fina y disputó un partido de exhibición frente al combinado azteca.

El partido se desarrolló en Praia Grande, Sao Paulo y donde también se disputó la final en la categoría femenina donde Brasil derrotó a Italia.

En este torneo de fútbol callejero se miden 5 contra 5 y se juega sin porteros. Luego de la final se jugó un encuentro de fondo donde los campeones frente al equipo de Neymar y sus amigos.

En esta ocasión los campeones aztecas no tuvieron suerte y cayeron 5 - 2. En este partido de exhibición el delantero del PSG dio algunos destellos de su fútbol y regaló fantasía para los asistentes. Caso contrario al duelo donde las amigas de Neymar se midieron ante el Brasil campeón de la rama femenil, pues el equipo del ex del Barcelona sufrió la derrota. “No me gusta perder pero nos encontramos con un buen equipo”, señaló Neymar.

EL DATO:

Dani Alves se hizo presente en el Instituto Projeto Neymar Jr y aunque no jugó, si fue parte del evento al ser el encargado de llevar a cabo cada uno de los sorteos.