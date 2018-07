Unai Emery: "En Arsenal somos una familia y aquí queremos a Mesut Özil"

Unai Emery brindó una bienvenida distinta al enganche 'gunner', Mesut Özil fue recibido de forma perfecta por parte de sus compañeros en Arsenal, siendo 'El Búho' noticia en la semana debido a que renunció a la Selección Alemana y denunció tintes de racismo en una carta abierta al público.

Por eso el director técnico español emitió un mensaje de cariño hacia su estrella, debido a que su equipo lo va respaldar con el respeto que él se merece, "acá seremos una familia para cada jugador" es como explica Emery a su equipo dentro de lo que significa el compañerismo, sentido de pertenencia y el respeto por cada uno de los intérpretes.

PUEDES VER: FC Barcelona se sumó a la lista de clubes que pretenden a Ismaïla Sarr

"Todos queremos ayudar a Mesut a sentirse como si fuera su hogar aquí con nosotros, que vea una familia y que esto sea para todos los jugadores en general", fueron las declaraciones que brindó el ex entrenador del París Saint Germain a los periodistas que buscaron rápidamente al '10' del Arsenal.

NO TE LO PIERDAS: Federación Alemana rechazó acusación de racismo que hizo Mesut Özil

Como final de la charla que tuvo con la prensa londinense, Unai Emery explicó que aún no había hablado con Mesut Özil, pero, eso no significa algo negativo: "Todavía no hemos charlado, porque llegó el domingo de viajar y preferí darle la normal bienvenida en el equipo y que se sienta bien con nosotros. Él piensa lo que es mejor para él, explicó su decisión y aquí tenemos que ayudarlo".

EL DATO:

Arsenal desembolsó 45 millones de euros para fichar a Mesut Özil del Real Madrid.