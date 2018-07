¿Cuándo se unirá Christian Ramos al Al-Nassr? te lo contamos

Hace cinco días el Al-Nassr de Arabia Saudita anunció por todo lo alto el fichaje del central peruano, Christian Ramos. Hoy, el jugador mundialista en Rusia, pasó las pruebas médicas en Portugal y este fin de semana se unirá a los trabajos de pretemporada en Suiza.

Como se recuerda, Veracruz y Al-Nassr llegaron a un acuerdo por el traspaso de Christian Ramos quien firmó su vínculo hasta agosto del 2020. El nuevo club de la popular 'Sombra' es el archirival del Al- Hilal, equipo donde milita su compañero de selección, André Carrillo.

El clásico Árabe se jugará el 3 de noviembre, fecha en la que se enfrentarán por la jornada 8 de la Superliga.

Ramos se unirá a la pretemporada del Al-Nassr en Suiza este viernes 27 de julio.

EL DATO

Christian Ramos jugó los tres partidos del Mundial de Rusia con la selección peruana.

Video 🎥 #ALNASSR training in Switzerland on Wednesday July 25th, 2018. pic.twitter.com/wtBBawKE0i

Pictures of #ALNASSR training in Switzerland training camp on Wednesday July 25th, 2018.

3/3 pic.twitter.com/XMZNlBIMyt