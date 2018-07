Tite renovó contrato con Brasil hasta Qatar 2022

Este miércoles, la Confederación Brasileña de Fútbol anunció que Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, seguirá al frente de la 'Canarinha' hasta el término del Mundial de Qatar 2022. La consigna es continuar con el proyecto a largo plazo y volver a ser una potencia en el balompié.

Se acabó el suspenso. Pese a que muchos pedían la 'cabeza' de Tite por no conseguir la sexta estrella en Rusia 2018, la CBF le ratificó la confianza al renovarle contrato por los próximos cuatro años. La primera prueba de fuego que se le viene es la Copa América 2019.

PUEDES VER: Marcelo se divierte en Brasil antes de sumarse a la pretemporada del Real Madrid [VIDEO]

A 19 días de la eliminación de Brasil a manos de Bélgica en los cuartos de final de Rusia 2018, la CBF anunció la continuidad de Tite al frente de la 'Canarinha'. Edu Gaspar, 'mano derecha' del estratega, también extendió su vínculo para continuar con el proyecto.

NO TE LO PIERDAS: Neymar: “Tengo las espaldas anchas”

"Estamos confiando en un proyecto a largo plazo, el de garantizar a la comisión técnica seis años y medio al frente de la selección. Creemos que el planeamiento cuidadoso y la ejecución criteriosa conducirán al fútbol brasileño a los resultados que esperamos", indicó Rogério Caboclo, director de gestión de la CBF.

Tite segue no comando da #SeleçãoBrasileira!



O técnico e o coordenador de Seleções Edu Gaspar renovaram até o final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Saiba mais >> https://t.co/vKSDXI0uSe#SeleçãoBrasileira #GigantesPorNatureza



Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/79qCLcS8rY