Neymar: “Tengo las espaldas anchas”

Neymar señaló que lleva varios años lidiando con las críticas, sin embargo cuenta con mucha paciencia para soportar los comentarios negativos. "¿Cuánto tiempo hace que me sigues? No es la primera vez que me critican, así que estoy acostumbrado, no empecé ayer a jugar a fútbol. Las críticas recaen sobre mi espalda y realmente tengo las espaldas anchas", declaró el carioca en el Instituto Proyecto Neymar Jr.

Luego, el delantero del Paris Saint Germain comentó estar consciente de sus capacidades y se mostró positivo con su trayectoria futbolística. "Sé de mi potencial, sé lo que puedo hacer y sé que todo lo que hice hasta ahora no está mal, he llegado muy lejos y estoy feliz con todo eso", indicó ‘Ney’.

También reveló la única razón de su malestar profesional, el cual tomará algunos años para conseguir su revancha. "Tengo un único motivo para estar triste, un sueño que se acabó y que ya está lejos. Solo lo volveré a tener de aquí a cuatro años, pero el mundo no se acaba. Tengo que seguir, tengo un hijo, tengo mi familia, no puedo estar triste el resto de mi vida porque ellos no pueden vivir así", dijo el ‘10’ del 'scratch'.

Finalmente, Neymar señaló que toca pasar de página y enfocarse en el PSG, donde intentará conseguir la Champions League con el combinado francés. "Tengo más razones para ser feliz que triste. Entonces, mi vida seguirá. Voy a volver con todo a París para hacer una gran temporada", afirmó el brasileño.

EL DATO

Neymar ha marcado 6 goles en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.