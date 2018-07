Diario Lance sobre Neymar: “Es la peor figura brasileña en los últimos 20 años”

El diario Lance, es un medio netamente deportivo en Brasil y hoy ha sacado una editorial dirigida al delantero brasileño Neymar. Pero estas líneas dedicadas al jugador del Paris Saint Germain no son de halagos, por lo contrario el medio 'carioca' hace un dura crítica hacia el brasileño donde lo catalogan como la peor figura de Brasil en los últimos 20 años. La redacción fue publicada bajo el nombre: "Hemos creado un mounstruo".

El encargado del texto publicado fue el editor, Leandro Pereira que no se guardó nada en el primer párrafo. “Neymar es la peor figura creada por el fútbol brasileño en los últimos 20 años. Antes de que tenga que desviar de la primera piedra, reitero: la peor figura, no el jugador. Como deportista, la camiseta 10 está en la línea sucesoria de Ronaldo el Fenómeno, Romario y Ronaldinho Gaucho, aún sin ganar una Copa del Mundo como el trío. El atacante también puede alcanzar, por qué no, el nivel de Messi y Cristiano Ronaldo, aunque las circunstancias indiquen que ésa no es la tendencia".

La razón para que el editor de Lance descargase contra el delantero brasileño fue por la imagen que dejó en la última Copa del Mundo, donde el jugador aparentemente fingía sus faltas. “La Copa del Mundo trae un choque de realidad al astro de la selección. De candidato a mejor del planeta y responsable de llevar a Brasil al hexa a la principal chacota universal. Antes, éramos reconocidos por la grandeza de Pelé y las cinco estrellas que tenemos en la camisa. Hoy, en cualquier esquina del mundo, un brasileño está asociado a las caídas de Neymar en el césped de Rusia".

Sus faltas fingidas ya se veían cuando Neymar jugaba en el Santos, y según apunta Pereira, esto no fue tomado en cuenta por la prensa y se fue ‘creando un muñeco’.

"Uno de los pocos que tuvieron el coraje de enfrentarlo fue René Simões, en septiembre de 2010. En la célebre frase 'estábamos creando un muñeco', el entonces entrenador del Atlético-GO alertó al peligro de tener un fuera de serie y maleducado al mismo tiempo. En aquella época, después del juego contra el Santos, René ya se mostraba atento en relación al número de veces que Neymar se arrojaba al suelo. Las palabras de René se deshicieron en el viento. El espectáculo fue moldeado con la complacencia de la prensa y los entrenadores. En un momento, él incluso estuvo dormido. Neymar parecía que estallaría y sería el sucesor natural de Messi en el Barcelona. Sin embargo, desde la mitad del año pasado, el niño mimado quiso tener un equipo sólo para él y dejó aflorar los peores comportamientos. ¡Que desperdicio!".