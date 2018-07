El brutal dardo de Barcelona al Real Madrid sobre Cristiano y Messi [VIDEO]

La salida de Cristiano Ronaldo se sigue hablando en España. Esta vez, desde Barcelona lanzaron un duro comentario al Real Madrid por el precio ganga que vendieron a su máxima figura y sobretodo por la forma en que se fue.

"No me puedo imaginar esa situación, que Messi no esté con nosotros (salga por 100 millones). Me estoy poniendo nervioso ya porque están siendo muchos días sin fútbol. Esta situación, aquí, nosotros no nos la imaginamos", señaló el Josep Vives, portavoz del Barcelona.

Y es que, Messi no se plantea la posibilidad de salir del Barcelona. El '10' blaugrana aseguró en reiteradas ocasiones que se siente feliz en España y por ello seguirá en el club que ama por muchos más años.

NO TE LO PIERDAS: ¡Ultima hora! Cristiano Ronaldo es sancionado con casi 19 millones de euros y dos años de cárcel

Ahora, lejos de España, Cristiano Ronaldo ya no tendrá más enfrentamientos y comparacios con Leo Messi. Salvo, que Barcelona y la Juventus queden en el mismo grupos de la Champions League.

DATO:

Messi tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2021. Su última renovación fue en noviembre pasado.