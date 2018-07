Atlético de Madrid: Thomas Lemar deja sus vacaciones y se pone a orden de 'El Cholo Simeone' [VIDEO]

Atlético de Madrid jugó hoy día muy temprano en Singapur frente al Arsenal de Inglaterra por la International Champions Cup 2018, pero la noticia estuvo en la capital de España cuando Thomas Lemar llegó de inesperado al Aeropuerto de Madrid-Barajas, con una sonrisa muy grande y las ganas del mundo para entrenar según señaló.

"Ha sido un plus, el Atlético me seguía desde hace tiempo. Seguro que las palabras de Griezmann y Lucas me han aportado en mis ganas de venir". Explicó el francés campeón del mundo en Rusia 2018, cuando se le preguntó de los determinantes para fichar por el cuadro 'colchonero'. Así mismo, contó quién ha sido 'su cómplice' desde antes de confirmar su llegada.

"Antoine ya me ha hablado del Profe Ortega. Me ha dicho que me va a hacer correr mucho, pero va a ser por el bien del equipo y que nos va a servir para el resto de la temporada. Tengo ganas de empezar", aseguró el internacional con Francia antes de analizar su decisión de jugar en el Atlético. "Sigo al equipo desde hace tiempo. Es un conjunto que me gusta mucho. Me abrieron las puertas y no me lo pensé".

Mientras que iba pasando por la zona de embarque, el futbolista aclaró cuáles serían sus objetivos a corto plazo: "Los objetivos son progresar y aprender de mis compañeros y veremos a lo largo de la temporada. ¿La Champions? Acabo de llegar, voy a ver los objetivos del club. Ahora estoy enfocado en llegar y conocer a mis compañeros".

EL DATO:

Atlético de Madrid pagó más de 60 millones por el futbolista nacido en Guadalupe y con nacionalidad francesa.