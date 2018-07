Malcom fue presentado como nuevo jugador del Barcelona [VIDEO]

El Barcelona presentó ante todos a Malcom como nuevo jugador del combinado culé. La ceremonia se realizó en las instalaciones deportivas de Nike en Portland. Previo a las declaraciones del nuevo extremo azulgrana, Josep María Bartomeu, Jordi Mestre y Eric Abidal brindaron algunas palabras sobre su nueva incorporación.

Posteriormente Malcom se refirió al jugador emblema del Barcelona, Lionel Messi, a quien llenó de elogios. "Messi es el mejor futbolista del mundo, una leyenda. Espero poder aprender mucho. Es una experiencia muy grande y espero ayudarle a ser aún más grande", declaró el ex Girondins en la rueda de prensa.

También reveló que era uno de sus grandes deseos poder convertirse en integrante del Barcelona. "Siempre he estado tranquilo, porque eran mis agentes los que se encargaban de las negociaciones. Cuando me dijeron que había surgido la opción del Barça, no lo pensé. Era un sueño jugar en el Barça y al lado del mejor futbolista del mundo", confesó el extremo.

Además, Malcom comentó su admiración hacia sus compatriotas, Ronaldinho y Neymar, quienes vistieron los colores del combinado catalán. "Desde muy niño he seguido a Ronaldinho y luego a Neymar, que es mi ídolo. Espero seguir los pasos de los brasileños que han triunfado en el Barcelona", señaló.

EL DATO

Malcom firmó con el Barcelona por 5 temporadas, con una cláusula de rescisión de 180 millones de euros.