Técnico de Bremen y el emotivo mensaje a Claudio Pizarro tras volver 'a casa' [VIDEO]

Este domingo Werder Bremen confirmó el fichaje de Claudio Pizarro para toda la temporada 2018-2019. Tras esta noticia, el técnico Florian Kohfeldt le dio la 'bienvenida' al 'Bombardero de los Andes' con un emotivo mensaje.

"Claudio Pizarro tiene un papel que desempeñar en el vestuario motivando nuestro impulso para el éxito con su personalidad y ambición", puntualizar el técnico de Bremen tras enterarse que tendrá al histórico goleador de la Bunddesliga entre sus filas.

En seguida, Florian Kohfeldt señaló que "Claudio Pizarro tendrá sus momentos para hacer una diferencia en el campo". El mensaje del técnico deja entrever que no será titular, sino arrancará en la banca de suplentes pues a sus 38 años (octubre cumbre 39) tendrá una dura competencia con otros delanteros.

De esta manera, será el Werder Bremen quien lo despida a lo grande a Claudio Pizarro, quien jugará una temporada más y luego le diría adiós al fútbol profesional. El 'Bombardero de los Andes' disputó 271 partidos oficiales y anotó 144 goles, el cual se convirtió en una leyenda en la Bundesliga.

