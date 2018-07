Thomas Lemar: "Aquí hay una fuerte exigencia y si tengo que correr más lo haré" [VIDEO]

El mediocampista de la selección de Francia, Thomas Lemar, fue presentado de manera oficial por el Atlético de Madrid en una ceremonia especial - realizada - en el Wanda Metropolitano.

El titular de los 'Colchoneros', Enrique Cerezo, aperturó la bienvenida destacando las aptitudes del 'Galo': "A sus 22 años, ya ha exhibido su indudable calidad y talento jugando al máximo nivel en el Mónaco, lo que le abrió las puertas de la selección francesa con la que semanas atrás se proclamó brillante campeón en el Mundial que se jugó en Rusia".

Cerezo - dirigiéndose al jugador - reveló la injerencia de Griezmann y Hernández sobre Lemar, en referencia la historia del club español así como la presión que existe para defender dicha camiseta.

“Thomas, sabemos que tus compañeros y amigos Griezmann y Lucas ya te han hablado del club y te han explicado lo que significa vestir y defender la camiseta rojiblanca. También conocemos la ilusión con la que llegas al Atlético de Madrid y todos nosotros estamos seguros de que tu llegada reforzará la gran plantilla que estamos perfilando para afrontar los grandes retos deportivos que tenemos por delante”.

Lemar reforzó lo mencionado por el presidente rojiblanco: "Antoine y Lucas me han hablado mucho del club, del entorno, de cómo se trabaja y me ha gustado mucho. Me han dicho que es un club que me va a permitir seguir progresando mucho con los grandes jugadores que tengo alrededor y con el equipo técnico. Hay una gran plantilla para ganar títulos y progresar más".

Finalmente, el ex Mónaco detalló que dejará todo por el Atleti a fin de cosechar los mayores éxitos posibles: " "Espero aportar algo más. Si tengo que correr lo haré. Yo me pongo al servicio del colectivo, no me gusta hablar de mí personalmente. Lo voy a dar todo por el equipo, por la afición y por el club", concluyó.

EL DATO

Thomas Lemar disputó 127 encuentros con el Mónaco: anotó 22 tantos y brindó 38 pases gol. Además, es el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid: su pase costó 75 millones de euros.