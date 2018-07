Selección de Irak quedó detenida en el aeropuerto de Bagdad cuando detectaron irregularidades

La Selección de Irak Sub 16 se alistaba para disputar un torneo juvenil en el Campeonato de Asia del Oeste. Una delegación de 23 futbolistas había llegado al aeropuerto de Bagdad este lunes para tomar el avión hacia Jordania, sin embargo esto no pudo ser por algunas irregularidades dentro del plantel. Autoridades aeroportuarias detectaron que la documentación e identidad de los jugadores no eran verídicas.

Esta sospecha saltó luego de que el personal detectara que la apariencia de los jugadores no correspondía con los papeles que presentaban. De esta manera las autoridades confiscaron nueve pasaportes según informaciones de la agencia AFP.

Hasta el momento se desconoce la verdadera edad de los jugadores afectados. Desde la federación iraquí han anunciado que las sanciones correspondientes contra los implicados en la adulteración de los documentos.

El ente futbolístico emitió un comunicado luego de este impase. "El cuerpo técnico y administrativo de la selección sub 16 ha sido cesado y se sancionarán a los jugadores que hayan falsificado sus edades".

Fuentes cercanas a la agencia AFP sostuvieron que para modelar la apariencia de los juveniles, el cuerpo técnico del combinado asiático sugirió a los jugadores a producirse y afeitarse con el fin de que parezcan más jóvenes.

EL DATO:

La sub 16 de Irak es el actual campeón defensor de la competencia regional.