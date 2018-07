Paolo Guerrero: por lesión en el muslo no viaja con Flamengo para enfrentar al Gremio

Paolo Guerrero no la está pasando bien en el Flamengo, este miércoles su club enfrentará al Gremio de Porto Alegre por los cuartos de final de la Copa de Brasil y todo hace indicar que el peruano no llegaría por una lesión en el muslo. El ‘9’ aquejó una molestia en esa zona y según Fox Sport Brasil no viajará con el grupo.

El ‘Mengao’ visita este miércoles 1 de agosto al Gremio en partido que se jugará en el Arena de Gremio. El atacante peruano será baja según el portal brasileño, y en su lugar podría ingresa y debutar Vitinho.

Según el parte médico el atacante presenta dolores en el muslo izquierdo, y se le ha detectado un edema razón por la cual no estará entre los convocados para este importante partido. El Flamengo ya ha enviado un comunicado esta tarde.

“Después de reclamar dolores en la parte trasera del muslo izquierdo, el atleta Paolo Guerrero realizó un examen, que detectó un edema en el lugar, seguirá tratando en el CT para el partido del sábado, por lo que no viajará con la delegación en la mañana del martes”, se lee en comunicado.