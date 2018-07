Paolo Guerrero y los dos factores para poder renovar con el Flamengo

Paolo Guerrero vive un futuro incierto en el Flamengo, y es que estando a menos de un mes de finalizar su contrato, la directiva brasileña no ha mostrado una propuesta concreta para una posible renovación. En este caso un medio brasileño ha revelado que el delantero peruano ya habría tenido una conversación con la directiva de su club donde ha pedido un largo vínculo y que no se toque su salario.

Según el portal Esporte Interativo, Ricardo Lomba, vicepresidente del Flamengo sostuvo en una entrevista que el club está preparando una contrapropuesta al ‘9’ peruano quien puso sobre la mesa para renovar su estadía que se mantuviera con su mismo sueldo y le ofrezcan un contrato largo.

Dentro de la interna del ‘Fla’ este pedido no ha caído tan bien, pues tienen en cuenta que bordea los 34 años y no sería rentable renovar por un periodo extenso como lo pide el peruano (tres temporadas, como publicado por el Globoesporte y confirmado por el Deporte Interactivo).

La directiva del ‘Mengao’ tienen en mente proponerle una renovación por un máximo de un año y medio (hasta finales de 2019). Sin embargo esta decisión ha calado tanto en la interna causando división en las opiniones, y que en los próximos días será puesto en debate.

NO TE LO PIERDAS: Raúl Ruidíaz y su golazo con el Seattle Sounders en el día de su cumpleaños [VIDEO]

Mientras se aclara su futuro, Paolo Guerrero viene jugando con el Flamengo en el Brasileirao. Aún le quedan dos partidos antes del término de su contrato, frente al Sport este domingo 29, y contra el Gremio el 4 de agosto.

Este último jueves el delantero peruano se pronunció sobre su deseo de seguir vistiendo la camiseta rubro – negra. "Sí, seguro, como no (pienso en quedarme), creo mucho (sobre el asunto), me gustaría, ya he hablado un montón de veces, es con el club (cuando se le pregunte si depende más del club)". Su futuro se estaría aclarando en los próximos días.