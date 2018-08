¿Se va José Mourinho? Zinedine Zidane entra en los planes del Manchester United

Manchester United y José Mourinho no se llevan bien. En reiteradas ocasiones, el estratega portugués ha mostrado su molestia por los fichajes que ha hecho el club. Siente que no son los mejores jugadores y que no logrará ganar nada esta temporada con ellos.

Cabe resaltar que cuando dijo eso de manera abierta, los dirigentes de los 'Diablos Rojos' han mostrado su molestia y estarían hartos del portugués. Es por esa razón que, según 'The Sun', empieza a sonar el nombre de Zinedine Zidane como posiblidad ante una posible salida de Mourinho. Todo puede pasar en los siguientes días.



La mala campaña que viene mostrando el Manchester United en la International Champions Cup -a pesar de ganarle al Real Madrid anoche- es uno de los motivos por los que José Mourinho no seguiría al mando del equipo para la temporada actual. Sin embargo, aún hay una pequeña cantidad de confianza hacia él.

Tanto los jugadores como el personal del club creen que esta será la última temporada del estratega luso como entrenador del United. No caben dudas de que algunos futbolistas (como es el caso de Paul Pogba) no se llevan bien con el entrenador y han pedido su salida.

Zinedine Zidane abadonó el Real Madrid antes de iniciar la pre temporada. Presentó su carta de renuncia al presidente Florentino Pérez y decidió darse un descanso, pero no descartó volver pronto a entrenar a un equipo de fútbol. El Manchester United ya empieza a preguntar y sería la primera opción si se va Mourinho.

Otro de los factores que alejan a José Mourinho del Manchester United es haber declarado ante la prensa que su equipo no ganará la Premier League y, que por la calidad de fichajes, el Liverpool es su favorito para llevarse la liga local esta temporada. Todos están molestos en la escuadra inglesa.