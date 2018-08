Barcelona y el once titular para enfrentar a Sevilla por la Supercopa de España

Este domingo en Marruecos, Barcelona enfrentará a Sevilla por la Supercopa de España. Para ello, la mañana de este miércoles, el técnico Ernesto Valverde ensayó un novedoso once para conseguir su primer título de la temporada.

Ter Stegen arrancó en el arco del equipo titular, en la zaga defensiva Valverde mandó una línea de cuatro defensas con Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alva; más adelante, Sergio Busquets, Arthur y Rafinha. En el ataque colocó a Leo Messihttps://libero.pe/tag/lionel-messi, Muniry Dembélé.

En el caso de Vidal, el chileno todavía no entra al once titular. Y es que es lógico, recién se incorporó a la pretemporada del Barcelona, aunque podría tener minutos ante Sevilla. Otro que no fue tomado en cuenta es Coutinho, el brasileño llegó a España hace unos días tras sus vacaciones.

"Físicamente estoy al 100%. Es el entrenador el que tiene que decidir. Vengo a ganarme un puesto entre los mejores y ayudar al equipo desde el primer minuto. Este puede ser mi año", señaló Arturo Vidal.

DATO:

El duelo entre Barcelona y Sevilla es este domingo en Marruecos (3:00 p.m. hora peruana).