Al-Hilal reveló el dorsal que André Carrillo usará en la temporada

Tras la presentación oficial del plantel del Al-Hilal, en el que, André Carrillo fue uno de los más ovacionados, el siguiente paso del equipo árabe fue anunciar los dorsales de los integrantes del plantel, generando emoción al mostrar la ‘mica’ que la ‘Culebra’ usará para la presente temporada.

Mediante una infografía, Al-Hilal mostró las camisetas de la plantilla, y mostraron que el volante peruano lucirá la ‘19’ para la temporada de la Súpercopa, la Copa de Clubes del Mundo Árabe y Primera liga.

Asimismo, se mostró que el exBenfica se desempeñará en la función que mejor se acomoda, lateral derecho, además, Carrillo se perfila como titular en su posición, lo que se sería ideal para los intereses de André Carrillo.

#Alhilal first football team squad for the Arab Club Champions Cup#Alhilal_Infographic pic.twitter.com/TrsO3YRmRC