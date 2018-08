André Carrillo contó lo que significó marcar el primer gol en el Mundial luego de 36 años

André Carrillo fue elegido, entre los periodistas deportivos y la hinchada peruana como el mejor futbolista de la ‘bicolor’ en el Mundial Rusia 2018. El nuevo delantero del Al Hilal de la liga árabe vive momentos de alegría juntos a sus hijos y novia. Una revista local lo entrevistó en la ciudad de Madrid y hablaron largo de su vida personal y sus inicios en el fútbol.

El atacante de la 'bicolor' empezó la charla hablando de sus mellizos: Samira y Cédric. “Cuando tienes hijos solo quieres verlos contentos, no quieres que se ensucien, ni verlos irritados, escaldados… Y yo creo que por más que los hombres digan que no lo hacen, cuando tienes a tus bebés el amor te lleva a hacer todo”, declaró para Cosas.

Minutos después le consultaron si era verdad si quiere tener cinco hijos. “Al principio, sí, antes de tenerlos; ahora nos lo estamos pensando”, respondió con humor, “pero tres, sí… mínimo”, apuntó.

En otro momento de la entrevista Carrillo habló de la relación que guarda con sus progenitores: Ana María Díaz y Álex Carrillo, su madre fue ama de casa y su padre policía. “Mi papá es mi pata”, sostiene el delantero y agrega: “yo le cuento todas mis cosas, me mato de risa con él. Siempre lo invito de vacaciones. Y mi madre viene una vez al año a visitarme a Europa, en los siete años que llevo acá. Y ahora, con los nietos, seguro querrá venir más”.

Su barrio en Breña y sus inicios en el fútbol:

“Me crié en Breña. No me acuerdo a qué edad nos mudamos a Surco Viejo. Mis padres pagaron para que desde chiquito entrenara en la academia. Pero cuando tenía trece años se quedaron sin capacidad de seguir pagando y dejé de jugar por mucho tiempo. Solo quedaba lograr entrar a un club, y conseguí entrar al (Esther) Bentín, dónde estuve dos años. Luego fui a Alianza. Estuve dos años en menores y dos de profesional”, declaró el delantero del Al Hilal.

Sobre su arribo al fútbol europeo, sostuvo que vestir la camiseta del Sporting de Portugal fue una experiencia increíble. “La experiencia en Portugal fue increíble. La liga portuguesa es supercompetitiva. Además, del Benfica y del Sporting salen los mejores jugadores jóvenes”,

Al mundial llegó en su mejor momento y esto fue resultado de haber tenido roce ante jugadores de gran capacidad y lo que lo coronó anotando el primer gol mundialista después de 36 años de ausencia. “Marcar el primer gol peruano en el Mundial me dio una adrenalina inigualable”. Sin embargo le quedó un sinsabor: “Obviamente me hubiera gustado marcarlo peleando por la clasificación, y no cuando ya estábamos fuera”.

Tras anotar este tanto, Carrillo lo celebró dedicándole a sus hijos quienes son "las personas con las que paso mi vida y que amo". André es una pieza fija en el esquema de Ricardo Gareca, ahora que renovó no hay duda que lo volverá a convocar para los amistosos contra Holanda y Alemania en septiembre.