¿SE VA? Paul Pogba y un sorprendente mensaje al Manchester United

Para nadie es un secreto la incomodidad de Paul Pogba en el Manchester United, la tensa relación con José Mourinho no deja tranquilo al 'Pulpo' quien ayer se erigió como la figura en el triunfo del Manchester sobre el Leicester 2-1 con un gol suyo en la primera jornada de la Premier.

PUEDES VER: Premier League 2018: programación, resultados EN VIVO y tabla de posiciones de la fecha 1

Al respecto el volante francés compartió un mensaje en dejó claro su futuro futbolístico luego de que en las últimas semanas su nombre venga sonando fuerte en diversos clubes. "Yo siempre le daré lo mejor a mis seguidores y mis compañeros independientemente de lo que esté pasando. #pogfeelings”, escribió Pogba en el Instagram.

Como se sabe el 'Pulpo' ha sido relacionado en los últimos días con el Barcelona y Juventus, no obstante, el cerebral mediocampista siente que todavía puede darle mucho más a los 'Reds Devils' y no se moverá de Old Trafford a menos por ahora.

NO TE LO PIERDAS: Manchester United vs Leicester City: La gran definición de Shaw para el 2-0 [VIDEO]

Cabe destacar que Manchester United no pudo concretar fichajes esta temporada por lo que tampoco escuchará ninguna oferta por Paul Pogba, todos los jugadores son inamovibles.