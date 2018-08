Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO ONLINE: horario, canales TV, alineaciones y transmisión de la Supercopa de Europa

Real Madrid y Atlético de Madrid se medirán este miércoles 15 de agosto (2.00 p.m. - hora peruana ; 9.00 p.m. - hora de España / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports, ESPN y Movistar) en el estadio Estadio Lillekül Arena por la final de la Supercopa de Europa. Luka Modric y Antoine Griezmann se volverán a ver las caras tras el Mundial de Rusia 2018.

Tras la marcha de Zinedine Zidane del Real Madrid se abrió una nueva etapa en el equipo liderada por Julen Lopetegui, que llegó con las ideas claras y tras la pretemporada se han podido ver tres consignas básicas que impone a sus jugadores: posesión, presión alta y movilidad. Estás se verán en juego ante el poderoso esquema del 'Cholo' Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

Hay tres futbolistas llamados a sustituir a Cristiano Ronaldo que abandonó este verano el Real Madrid rumbo a la Juventus de Turín, y más aún después de que el cuadro del Santiago Bernabéu no haya reforzado la delantera -el mercado de fichajes finaliza el 31 de agosto-. Lopetegui cree en ellos y por eso les da libertad absoluta en las posiciones de ataque.

Marco Asensio se destapó como falso '9' frente a la Juventus con dos goles y dio un recurso más a su técnico, que ve en Karim Benzema el complemento perfecto y en Gareth Bale el líder sobre el terreno de juego que debe sumar la mayoría de goles que los últimos nueve años logró Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

No obstante, también está latente la expectativa por el joven Vinicius Jr., quien mostró toda su capacidad durante la gira y es una opción interesante para ver algunos 'chispasos' de su talento contra el Atlético de Madrid.

Con casi un mes de trabajo llega el nuevo Real Madrid de Julen Lopetegui a la Supercopa de Europa que se disputa en Tallin (Estonia) frente al Atlético de Madrid el próximo miércoles, el primer derbi madrileño de la temporada, y en el que el entrenador vasco se juega el primer título de la temporada.

Lopetegui ha confirmado a 29 jugadores del Real Madrid para enfrentar al Atlético de Madrid: Keylor Navas, Kiko Casilla, Luca Zidane, Andryi Lunin, Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Vallejo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Marcelo, Adrián Odriozola, Reguilón, Javi Sánchez, López, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Marcos Llorente, Marco Asensio, Isco, Dani Ceballos, Valverde, Karim Benzema, Gareth Bale, Lucas Vásquez, Borja Mayoral, Raúl de Tomás y Vinicius Jr.

Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid de Diego Simeone se reencuentra este miércoles en competición europea con el Real Madrid, un rival aún insuperable a nivel continental para el conjunto rojiblanco, eliminado por su 'eterno' rival en cuatro de sus últimas cinco participaciones seguidas en la Champions League.

No ha logrado doblegarle ni en las finales del torneo de 2014, en Lisboa en la prórroga, y de 2016, en Milán en la tanda de penaltis, ni en las semifinales de hace dos años, con un 3-0 en el Santiago Bernabéu y un triunfo inútil en el Vicente Calderón (2-1), ni en los cuartos de final de 2014-15, resueltos por un 1-0 en Chamartín.

Solo lo ha ganado una vez en Europa, en las citadas semifinales de 2016-17, aunque insuficiente para superar la ronda, en seis duelos; en contraste con los 17 enfrentamientos en otros torneos desde la victoria en la final de la Copa del Rey del 17 de mayo de 2013 contra su 'eterno' rival en el estadio Santiago Bernabéu (2-1).

Lo ha vencido en la Liga, en la Copa y en la Supercopa de España, en la que también logró el título contra él en 2014; incluso lo ha goleado en el campeonato, con el sonoro e imparable 4-0 del curso 2014-15 en el Vicente Calderón, y le ha ganado más desde entonces que viceversa, con ocho triunfos suyos por siete de su adversario, incluidos los seis enfrentamientos en la Liga de Campeones.

Pero siempre ha caído con él en Europa, eliminado por el Real Madrid en cuatro de sus ocho participaciones a las órdenes de Diego Simeone -cuatro de cinco en la Champions League-, de las que sólo otro club, el Rubin Kazan, en los dieciseisavos de final de la Liga Europa 2012-13, ha logrado derrotarle en una eliminatoria directa.

📋| CONVOCATORIA (1/2)

🏧 ¡Aquí tenemos la lista para la #SuperCup!👇



1. Adán

13. Oblak

37. Alex

2. Godín

3. Filipe Luis

4. Arias

15. Savic

20. Juanfran

21. L. Hernandez

24. J.M. Giménez

5. Thomas

6. Koke

8. Saúl

11. Lemar#AúpaAtleti #RealMadridAtleti — Atlético de Madrid (@Atleti) 13 de agosto de 2018

De sus 34 rivales en torneos continentales, nadie le ha ganado más que el Real Madrid, con tres triunfos en seis choques. Tampoco nadie le ha marcado mas goles que él, diez, una quinta parte de todos los que ha recibido el Atlético de Madrid en sus 81 duelos europeos con Simeone como entrenador, con 50 goles encajados en total.

HORARIO: REAL MADRID-ATLÉTICO DE MADRID

Perú: 2.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Marruecos: 7.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

México (DF): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Australia: 5.00 a.m. (lunes 13 de agosto)

Nueva Zelanda: 8.00 a.m. (lunes 13 de agosto)

Japón: 4.00 a.m. (lunes 13 de agosto)

Corea del Sur: 4.00 a.m. (lunes 13 de agosto)

China: 3.00 a.m. (lunes 13 de agosto)

Costa Rica: 1.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

CANALES: REAL MADRID-ATLÉTICO DE MADRID

Perú: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur y ESPN Sur.

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Argentina: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur y ESPN Sur.

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte y Fox Sports Cono Norte.

Chile: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur y ESPN Sur.

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Ecuador: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur y ESPN Sur.

Paraguay: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur y ESPN Sur.

República Dominicana: SportsMax App, ESPN Norte, SportsMax 2, Flow Sports 1, ESPN Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Panamá: Flow Sports App, ESPN Play Norte, Flow Sports 1, ESPN Norte y Fox Sports Cono Norte.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur y ESPN Sur.

Venezuela: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur y ESPN Sur.

Estados Unidos: Univision Deportes, Watch TNT, B/R Live, Univision u TNT USA.

El Salvador: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur y ESPN Sur.

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte y ESPN Play Norte.

Honduras: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte y ESPN Norte.

Inglaterra: BT Sport 4K UHD, BT Sport Live y BT Sport 2.

Holanda: Ziggo Sport Select y Ziggo Sport 14.

Francia: RMC Sport 1.

Alemania: TeleClub Sport Live, Sky Sport 1 HD, DAZN y Sky Go Deutschland.

Italia: RAI Uno, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, Sky Sport Football y RAI Play.

Japón: DAZN.

China: PPTV Sport China.

REAL MADRID-ATLÉTICO DE MADRID: LOS ÚLTIMOS 26 DERBIS

08.04.2018 - Liga: Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

18.11.2017 - Liga: Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid

10.05.2017 - Champions (1/2) Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid

02.05.2017 - Champions (1/2) Real Madrid 3-0 Atlético de Madrid

08.04.2017 - Liga: Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

19.11.2016 - Liga: Atlético de Madrid 0-3 Real Madrid

28.05.2016 - Champions (final): Real Madrid 1(5)-1(4) Atlético de Madrid

27.02.2016 - Liga: Real Madrid 0-1 Atlético de Madrid

04.10.2015 - Liga: Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid

22.04.2015 - Champions (1/4): Real Madrid 1-0 Atlético de Madrid

14.04.2015 - Champions (1/4): Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid

07.02.2015 - Liga: Atlético de Madrid 4-0 Real Madrid

15.01.2015 - Copa de Rey (1/8): Real Madrid 2-2 Atlético de Madrid

07.01.2015 - Copa de Rey (1/8): Atlético de Madrid 2-0 Real Madrid

13.09.2014 - Liga: Real Madrid 1-2 Atlético de Madrid

22.08.2014 - Supercopa de España: Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid

19.08.2014 - Supercopa de España: Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

24.05.2014 - Champions (final) Real Madrid 4-1 Atlético de Madrid

02.03.2014 - Liga: Atlético de Madrid 2-2 Real Madrid

11.02.2014 - Copa del Rey (1/2): Atlético de Madrid 0-2 Real Madrid

05.02.2014 - Copa del Rey (1/2): Real Madrid 3-0 Atlético de Madrid

28.09.2013 - Liga: Real Madrid 0-1 Atlético de Madrid

17.05.2013 - Copa del Rey (final): Real Madrid 1-2 Atlético de Madrid

27.04.2013 - Liga: Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid

01.12.2012 - Liga: Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid

11.04.2012 - Liga: Atlético de Madrid 1-4 Real Madrid

ALINEACIONES PROBABLES: REAL MADRID-ATLÉTICO DE MADRID

Real Madrid (4-2-3-1): Keylor Navas; Marcelo, Dani Carvajal, Sergio Ramso, Raphael Varane; Toni Kroos, Luka Modric, Isco, Marco Asensio, Gareth Bale y Karim Benzema.

Entrenador: Julien Lopetegui.

Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Filipe Luis, Juanfran, Diego Godín, José María Giménez; Rodrigo Hernández, Saúl, Koke, Lemar; Diego Costa y Antoine Griezmann.

Entrenador: Diego Simeone.