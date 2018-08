Conoce a los nominados al mejor gol de la temporada de la UEFA [VIDEOS]

Cristiano Ronaldo está en boca de todos. ¿Recuerdan el gol que le marcó a la Juventus de 'chalaca'? Es uno de los once nominados al mejor gol de la temporada por la UEFA. No caben dudas de que muchos aficionados votarán por el tanto de 'CR7', pero también tienen otras opciones y no solo de fútbol masculino. También está presente el fútbol femenino, los menores y el futsal.

En fútbol femenino, las nominadas son Lucy Bronze, futbolista del Lyon. El tanto fue anotado de volea ante el Manchester City por las semifinales de la Champions League femenina. También se encuentra la española Olga Carmona, que anotó un disparo a un ángulo imposible para la arquera de Suiza, en el campeonato de Europa sub19. Por último, Eva Navarro -de la sub17 de España- que le anotó un fantástico gol a Alemania.

En el futsal se encuentran dos nominados. El portugués Ricardinho que anotó de rabona y el también nacido en Portugal, Elisandro. Este último anotó de manera exquisita tras meterle potencia al disparo. Además, el balón se metió en el ángulo superior derecho. A continuación, te mostramos la lista completa de nominados y la razón por la cual fueron elegidos por los Observadores Técnicos de la UEFA.

NO TE LO PIERDAS: Paolo Hurtado y el día que le anotó un golazo a su nuevo club el Konyaspor [VIDEO]

LISTA DE NOMINADOS Y SUS GOLES



Lucy Bronze (LYON - Manchester City 1-0)

Semifinales de la UEFA Women's Champions League, 29/04/18

Razón: Una volea magníficamente ejecutada.

Olga Carmona (Suiza - ESPAÑA 0-2)

Fase de grupos del Campeonato de Europa Femenino Sub-19 de la UEFA, 21/07/18

Razón: Carmona aún tenía trabajo por cuando recortó hacia dentro con su pie izquierdo antes de sacarse un disparo ajustado a la escuadra derecha.

Elisandro (Sporting CP - INTER FS 2-5)

Final de la Copa de la UEFA de Fútbol Sala, 22/04/18

Razón: Disparo con potencia y precisión con el pie izquierdo.

Elliot Embleton (Turquía - INGLATERRA 2-3)

Fase de grupos del Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA, 17/07/18

Razón: Muy buena jugada de izquierda a derecha seguida de una gran acción individual y una excelente definición con el pie izquierdo.

Christian Eriksen (República de Irlanda - DINAMARCA 1-5)

Play-offs de los Clasificatorios Europeos, 14/11/17

Razón: Un finalización potente y ajustada tras un rápido contraataque.

Paulo Estrela (OPORTO - Beşiktaş 5 -1)

Fase de grupos de la UEFA Youth League, 13/09/17

Razón: Un gol tras un pase brillante que mostró una excelente visión e intención.

Eva Navarro (Alemania - ESPAÑA 0-2)

Final del Campeonato de Europa Femenino Sub-17 de la UEFA, 21/05/18

Razón: Bonita definición con rosca después de un ágil juego de pies para superar a los defensas.

Dimitri Payet (MARSELLA - Leipzig 5-2)

Cuartos de final de la UEFA Europa League, 12/04/18

Razón: Un regate excepcional y un disparo con la parte exterior del pie en un momento clave de la eliminatoria.

Gonçalo Ramos (Eslovenia - PORTUGAL 0-4)

Fase de grupos del Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA, 07/05/18

Razón: Una finalización inteligente tras una contra rápida del equipo.

Ricardinho (PORTUGAL - Rumanía 4-1)

Fase de grupos de la Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA, 31/01/18

Razón: Un excelente giro a un toque y una mejor finalización de rabona.

Cristiano Ronaldo (Juventus - REAL MADRID 0-3)

Cuartos de final de la UEFA Champions League, 03/04/18

Razón: Una extraordinaria exhibición de técnica y potencia física.