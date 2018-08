SIN LIONEL MESSI: Argentina presentó su lista de convocados para amistosos ante Guatemala y Colombia

Pensando en los amistosos de fecha FIFA en septiembre la selección argentina presentó su lista de convocados con más de una sorpresa, empezando por la exclusión de Lionel Messi.

Como ya había venido diciendo en los últimos días la 'Pulga' decidió no defender a su selección por lo que resta del año por lo que no estará presenten en el amistoso ante Guatemala el 6 septiembre en Los Ángeles y el 11 ante Colombia en New Yersey.

La decisión de 'Lio' habría tenido que ver con un descanso luego del estrés mental que le supuso el fracaso de la 'albiceleste' en Rusia 2018 por lo que, según sus allegados, no volverá al menos hasta que se nombre a un técnico oficial.

Como se sabe, Jorge Sampaoli fue cesado del banquillo 'che' y de momento el DT de la sub-20 de Argentina, Lionel Scaloni, se hace cargo de la selección absoluta.

Por otro lado, entre las novedades que trae la lista de Scaloni resalta la vuelta de Mauro Icardi y Lautaro Martínez, quienes estuvieron en la nómina previa que fue al Mundial; pero la noticia más resaltante, es quizás, el llamado de Giovanni Simeone, delantero de la Fiorentina.

El hijo del 'Cholo' viene ganando protagonismo en la Serie A luego de sus 14 goles en la última temporada que le permite, a sus 23 años, tener su primera oportunidad en la selección absoluta.