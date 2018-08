Jean Pierre Rhyner explicó los motivos de su no convocatoria a la Selección Peruana [FOTO]

El gran ausente. Jean Pierre Rhyner fue voceado en estos últimos días como una de las sorpresas en la convocatoria de Ricardo Gareca para la Selección Peruana de cara a los amistosos del mes de setiembre ante Holanda y Alemania.

Sin embargo, este viernes Ricardo Gareca dio a conocer la lista de los 24 jugadores que trabajaran con el ‘Tigre’ de cara a estos amistosos. En la relación final no figura el futbolista Jean Pierre Rhyner que milita en el fútbol de Suiza.

El mismo defensa tuvo que expresar a través de su cuenta oficial de Twitter los motivos de por que finalmente no se dio su convocatoria a la Selección Peruana. En la publicación da la res social, Rhyner detalla que el documento que la FPF envió a la FIFA no tuvo una respuesta a tiempo por lo cual no pudo ser incluido dentro de los convocados.

NO TE LO PIERDAS: ¡Sorpresa! Horacio Calcaterra en la lista de convocados de Gareca

Se pudo conocer que de igual manera el comando técnico de la Selección Peruana se reunirá con Jean Pierre Rhyner durante su periplo por el viejo continente. Seguramente veremos mas adelante al jugador del Grasshopper vestir las sedas de la 'bicolor'.